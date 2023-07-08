در اغتشاشات اخیر بیش از ۵۰ کشور از آشوبگران حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد بهرامی معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور در جلسه توجیهی-تخصصی و آموزشی کاربران فضای مجازی عقیدتی سیاسی سراسر کشور مصادف با ایام عید غدیر در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اظهار داشت: عید سعید غدیر مهم‌ترین اعیاد اسلامی است که ما باید در این ایام با ولایت تجدید میثاق کنیم که از آرمان‌های این انقلاب و نظام با تمام وجودمان محافظت کنیم چرا که انقلاب اسلامی ایران برگرفته از غدیر و نظام الهی پیامبر گرامی اسلام (ص) است و در واقع امام بزرگوار ما ولایت به تاراج رفته امامان معصوم (ع) را با انقلاب اسلامی خود و با تکیه بر ایمان و قدرت مردم به آغوش اسلام بازگرداند.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور گفت: درس‌های متفاوتی از غدیر می‌توان گرفت؛ اولین درس، ولایتمداری است که اگر خدای نکرده از ولایت فاصله بگیریم دوباره به عقب و دوران خفت و خواری که در زمان شاه ملعون داشتیم بر خواهیم گشت و مورد ظلم و تجاوز و تعدی دشمنان اسلام قرار خواهیم گرفت. در واقع اگر بخواهیم ملتی سعادتمند و قدرتمند باشیم باید به ولایت متمسک شویم. دوم آنکه مخالفت با دستورات الهی و انبیا و اولیای الهی سبب ضلالت و گمراهی خواهد شد. باید دستورات الهی را تابع باشیم تا در صراط مستقیم الهی قرار بگیریم. سومین درس این است که بدانیم ولایت و امامت ناجی اسلام و سبب پایداری و ماندگاری اسلام هستند و اسلام بدون ولایت بی معناست و خداوند سبحان با وجود غدیر و استمرار امامت و ولایت اسلام را زنده نگه داشت. ولایت، ضامن و نگه دارنده اسلام است که اگر ولایت نبود امروز از اسلام هم خبری نبود.

وی افزود: در اغتشاشات اخیر بیش از ۵۰ کشور با جنگ ترکیبی و با حمایت‌های مالی و رسانه‌ای خود از آشوبگران حمایت کردند و ایران اسلامی را آماج نقشه‌های شوم خود قرار دادند، لیکن با حضور مردم با بصیرت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، نقشه‌های این بدخواهان، نقشه بر آب شد و امروز شما افسران جنگ نرم و فرهنگی می‌توانید با تولید محتوای فاخر و اثربخش با بیان حقایق و واقعیت‌ها با دروغ پردازی‌های دشمنان مبارزه و پوزه دشمنان را که هدفشان در این جنگ شناختی تغییر اذهان و افکار جوانان و خانواده‌ها است به خاک بمالید. سردار بهرامی افزود: امروز دشمنان با بزرگ جلوه دادن برخی مشکلات کشور که به سبب تحریم همین دشمنان بر ایران اسلامی تحمیل شده به دنبال تضعیف نظام و مردم هستند که یکی از راهکارهای مقابله با آن امید آفرینی و انعکاس دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف نظامی، علمی و فناوری، پزشکی و … است.

بهرامی در پایان گفت: از اهداف سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی در حوزه فضای مجازی، تربیت افسران جنگ نرم همچنین تربیت پلیس متخصص و متعهد در تراز انقلاب اسلامی است. چرا که با حضور فعال جوانان متخصص و متعهد در عرصه فضای مجازی می‌توان در این جنگ شناختی و ترکیبی طراحی شده توسط سرویس‌های جاسوسی آمریکا و ایادی آن به سلامت به سرمنزل مقصود که همان تعالی مادی و معنوی ایران عزیز اسلامی است؛ دست پیدا کرد.