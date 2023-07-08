امکانات دهیاری ها نباید در اختیار کاندیداهای انتخاباتی قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی علایی در همایش دهیاران که ظهر شنبه در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد اظهار کرد: لازم است که دهیاران و همه فعالان در کارهای دولتی سلامت خود را حفظ کنند چرا که دوری از فساد مهم‌ترین رکن امانتداری است.

استاندار قزوین عنوان کرد: دهیاران باید در تصمیمگیری‌های خود دقت داشته باشند و خروجی‌های مثبت را در نگاه معرض دید عموم قرار دهند، بدیهی است که جامعه امروز به لمس پیشرفت‌های مثبت نیازمند است.

وی با بیان این موضوع که در استان قزوین اهتمام ویژه‌ای نسبت به برخورد با فساد در مجموعه‌های دولتی وجود دارد ادامه داد: انتظار مجموعه دولت برای جلوگیری از فساد در ارکان دولتی بالا است و در استان مجموعه حراست استانداری برنامه ویژه‌ای برای برخورد با این موضوع دارد لذا ما امیدواریم که همان اشتباهات حداقلی نیز به صفر برسد و در این زمینه به همکاری همه نیازمندیم چرا که هیچ گونه مناقشاتی در این موضوع وجود ندارد.

این مسئول گفت: ما یک نفر از جنس خود دهیاران را در سمت امور روستایی و شوراها منصوب کرده‌ایم که علاوه بر تحصیل در دانشگاه‌های مطرح کشور در روستا نقش آفرینی داشته است همین نکته می‌تواند مسئله‌ای باشد که همکاری دهیاران با مجموعه استانداری را ارتقا ببخشد.

استاندار قزوین با بیان این مسئله که یکی از موضوعات مهم پیش روی کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی است گفت: یکی از محل‌های مورد توجه کاندیداها برای جذب رأی مردم روستاها هستند و انتظار می‌رود دهیاران که ارکان حکومتی محسوب می‌شوند در این برهه زمانی بی‌طرفی خود را طبق قانون حفظ کنند.

وی یادآور شد: بدیهی است که یک شخصیت حقیقی می‌تواند از کاندیداها طرفداری کند ولی مجموعه‌های دولتی نباید جهت‌گیری داشته باشند و این موضوع را به طور جدی مد نظر داشته باشید چرا که در این حوزه برخورد جدی داریم و ارکان حاکمیت نباید در اختیار کاندیدهای انتخاباتی قرار بگیرد.

اعلایی تاکید کرد: اراده مردم در جمهوری اسلامی منجر به سر کار آمدن ما شده و نباید فضای عدالت انتخاباتی به هم بریزد و اگر کسی جز این عمل کند در مسیر برخورد قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: یکی از مهمترین نکته‌هایی که دهیاران باید به آن موضوع ورود و توجه جدی داشته باشد این است که باید مزیت روستای خود را بشناسید و کمک کنید که نقش آفرینی روستا را به حداکثر برسانید و فراموش نکنید حسن مدیریت در روستا می‌تواند حل کننده مشکلات باشد.