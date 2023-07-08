آبرسانی سیار به ۲۰۰ روستای اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری‌فرد عصر شنبه در جلسه مدیریت منابع آب در اردبیل اظهار کرد: به رغم توزیع آب از طریق منابع موجود و عملیات بهسازی چشمه‌ها و منابع آب سطحی، برخی روستاها همچنان از نعمت آب شرب پایدار و مستمر بی‌بهره هستند.

وی تصریح کرد: عمده روستاهای شمال استان از منابع سطحی و تصفیه‌خانه بهره‌مند بوده و در قالب مجتمع‌های بزرگ آبرسانی تأمین منابع آب مصرفی آنها به انجام می‌رسد.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب استان اردبیل گرمای هوا در شمال استان را یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف آب و منابع جاری در این حوزه اعلام کرد و گفت: همکاران ما ۲۴ ساعته تلاش می‌کنند تا تأمین آب پایدار شهرها و روستاها را انجام دهند که در این زمینه همشهریان و روستاییان می‌توانند مشکلات و نارسایی‌ها در آبرسانی را از طریق سامانه ۱۲۲ در میان بگذارند.

اکبری‌فرد توزیع آب از طریق تانکرهای سیار را آخرین راهکار در تأمین منابع آب عنوان کرد و افزود: شرایط متفاوتی را در تأمین منابع آب در مناطق مختلف استان شاهد و ناظر هستیم که با توجه به برنامه‌ریزی منظم هفتگی، تأمین آب آنها از طریق تانکرهای سیار تنها برای شرب انجام می‌شود.

وی احداث تصفیه‌خانه‌های متعدد در مناطق استان را برای تأمین آب پایدار روستایی یادآور شد و خاطرنشان کرد: از شمال استان گرفته تا جنوب و مرکز این استان تأمین آب پایدار از طریق این تصفیه‌خانه‌ها و مجتمع‌های آبرسانی در حال انجام است.

اکبری‌فرد به کیفیت مناسب آب تأمین شده اشاره کرد و ادامه داد: کیفیت آب خط قرمز آب و فاضلاب استان است و ما سعی می‌کنیم در کنار انجام آزمایش‌های متعدد از ظرفیت مسئولان مراکز بهداشتی به عنوان ناظر عالی استفاده کنیم تا کیفیت آب با مطلوبیت برقرار و به دست مصرف‌کنندگان برسد.

وی پایش مستمر و نمونه برداری‌های دائمی را برای اعلام سلامت آب از لحاظ کمی و کیفی یادآور شد و اضافه کرد: اگر در برخی موارد کیفیت پایین آب را از طریق لوله‌کشی منازل شاهد هستیم قطعاً مربوط به شکستگی و یا تخریب لوله‌های شبکه داخلی منازل است در حالی که با کلرزنی و ارتقای کیفیت آب سعی بر این است تا مطلوب‌ترین آب شرب دست هموطنان برسد.

اکبری‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در گذر از تابستان گرم و شرایط خشکسالی ما همچنان مدیریت منابع آب را به هموطنان توصیه می‌کنیم و انتظار داریم روستاییان از آبیاری مزارع و باغات خود به واسطه آب شرب و در شهرها نیز از شستن خودرو و مصرف غیر مناسب آب جلوگیری شود تا پایداری آب را شاهد باشیم.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: هزینه بسیار زیادی برای تأمین آب شرب مردم صرف می‌شود که در مقایسه با آب بسته‌بندی، قیمت آب شرب ارائه شده به مردم بسیار پایین است و از همین رو انتظار می‌رود قدر این نعمت ارزشمند را بیشتر بدانیم.