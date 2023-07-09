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۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۸:۵۱

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

بهترین توصیه برای سهامداران در شرایط فعلی چیست؟

بهترین توصیه برای سهامداران در شرایط فعلی چیست؟

نوید رجایی گفت: توصیه به سهامداران این است بخشی از پرتفوی را برای خرید سهام کوتاه مدتی اختصاص دهند و بهترین زمان اصلاح پرتفوی نیز هم اکنون است.

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه درباره آخرین وضعیت بازار سرمایه به خبرنگار مهر گفت: بعد از رشد دلار از قیمت ۳۲ هزار تومان تا قیمت ۶۰ هزار تومان، ایران وارد یک دوره رکودی شده است و این عامل بر بازار بورس هم تأثیر گذاشته است. در حال حاضر چشم انداز رشدی را نمی‌توان متصور بود چون مجموعه‌ای از عوامل مختلف مانع از تولید و سودآوری شرکت‌ها شده اند.

رجایی افزود: از سوی دیگر برجام اگرچه رخ نداده است اما فروش راحت تر نفت توسط ایران باعث شده ارز راحت تر وارد کشور شود و همین عامل مانع از جهش قیمت دلار به کانال‌های بالاتر شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اگر نگاهی به اکثر سهم‌ها داشته باشیم متوجه خواهیم شد در جای خوبی قرار دارند اما بنزینی برای رشد نیز وجود ندارد. شاید سهامداران از وضعیت فعلی بورس راضی نباشند اما این وضعیت عقلایی ستودنی است و اگر تک سهم‌های درست انتخاب شود می‌توان از این بازار بازده خوبی را گرفت.

رجایی در پایان گفت: پس توصیه به سهامداران این است بخشی از پرتفوی را برای خرید سهام کوتاه مدتی اختصاص دهند و بهترین زمان اصلاح پرتفوی نیز هم اکنون است. بعضی از سهم‌هایی هستند که به هیچ وجه ارزنده نیستند این موارد گزینه‌های خوبی برای سرمایه گذاری نیستند.

کد مطلب 5831272

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
      18 2
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      عزیزم بورس را با رانت وپتروشیمی ها نابود کردند خلاص
    • ح IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
      20 1
      پاسخ
      این بی اعتمادی ایجاد شده بخشی گردن دولت است و بخشی گردن دلالان دلار و سکه و خودرو ،اوایل سال به محض اینکه متوجه اقبال آرام مردم به بورس شدند با خریدهای سنگین این توجه را بیشتر کردند و بعد از سود مناسب سریعا اقدام به فروش کردند تا مردم را بیشتر از سهام و بورس زده کنند .
    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
      9 1
      پاسخ
      امیدوارم بازار نسبت به تعهد بیمه پرتفوی سهام در سال گذشته استوار باشد آخه من نسبت به سال گذشته که بیمه کردم بازم حدود 1/5میلیون تو ضررم چون اگر بفروشم بر خلاف تعهد نفروخته سهام اقدام کردم
    • علی IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
      12 1
      پاسخ
      بورس جای مناسبی برای سرمایه گذاری نیست .اگه جایی سود کسب کردید در جای دیگر و سهم دیگر ضرر خواهید کرد.برید زمین بخرید بزارید کنار بعد چند سال چندین برابر میشه
    • مجید IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
      16 2
      پاسخ
      خرید سهام در بازار ایران حماقت است
    • IN ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
      11 1
      پاسخ
      سال ۹۹ دلار بوده ۲۲ هزار تومان ، سکه‌ بوده ۱۰ میلیون تومان ، پراید بوده ۷۰ میلیون تومان و شاخص کل بورس بوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد . بعد از گذشت ۳ سال و در حال حاضر دلار ۵۰ هزارتومان، سکه‌ ۳۰ میلیون ،پراید ۳۰۰ میلیون ولی شاخص کل بورس ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد !!!!! این معادله رو حل کنید .

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