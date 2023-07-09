بهترین توصیه برای سهامداران در شرایط فعلی چیست؟

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه درباره آخرین وضعیت بازار سرمایه به خبرنگار مهر گفت: بعد از رشد دلار از قیمت ۳۲ هزار تومان تا قیمت ۶۰ هزار تومان، ایران وارد یک دوره رکودی شده است و این عامل بر بازار بورس هم تأثیر گذاشته است. در حال حاضر چشم انداز رشدی را نمی‌توان متصور بود چون مجموعه‌ای از عوامل مختلف مانع از تولید و سودآوری شرکت‌ها شده اند.

رجایی افزود: از سوی دیگر برجام اگرچه رخ نداده است اما فروش راحت تر نفت توسط ایران باعث شده ارز راحت تر وارد کشور شود و همین عامل مانع از جهش قیمت دلار به کانال‌های بالاتر شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اگر نگاهی به اکثر سهم‌ها داشته باشیم متوجه خواهیم شد در جای خوبی قرار دارند اما بنزینی برای رشد نیز وجود ندارد. شاید سهامداران از وضعیت فعلی بورس راضی نباشند اما این وضعیت عقلایی ستودنی است و اگر تک سهم‌های درست انتخاب شود می‌توان از این بازار بازده خوبی را گرفت.

رجایی در پایان گفت: پس توصیه به سهامداران این است بخشی از پرتفوی را برای خرید سهام کوتاه مدتی اختصاص دهند و بهترین زمان اصلاح پرتفوی نیز هم اکنون است. بعضی از سهم‌هایی هستند که به هیچ وجه ارزنده نیستند این موارد گزینه‌های خوبی برای سرمایه گذاری نیستند.