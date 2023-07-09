خبرگزاری مهر، گروه استانها: تنشهای دمایی و افزایش گرما خطر بروز آتش سوزی را در عرصههای طبیعی و جنگلی مازندران افزایش داده است و جنگلبانان مازندران ضمن آنکه در حال آماده باش هستند از مردم نیز خواستند به یاری منابع طبیعی بشتابند.
آتش سوزی هر ساله سطح قابل توجهی از عرصههای جنگلی مازندران را میسوزاند و درختان و گونههای بکر و منحصربه فرد هیرکانی براثر بی احتیاطی گردشگران و مسافران زغال و کباب میشوند.
سرهنگ ذکریایی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران با اشاره به اخطار هواشناسی اظهار داشت: افزایش دما در سطح استان به ویژه در مناطق شرقی خطر بروز آتش سوزی را رشد داده و با توجه به وجود چهار هزار کیلومتر مرز زمینی با اراضی کشاورزی، برخی از کشاورزان اقدام به آتش سوزی کاه و کلش میکنند که جرم است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر از مسافران خواست تا از برافروختن آتش درعرصههای جنگلی پرهیز کنند و افزود: در صورت روشن کردن آتش، حتماً از اطفا و خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنند.
آماده باش نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت
سرهنگ ذکریایی از مردم خواست تا هرگونه حادثه و آتش سوزی را به منابع طبیعی اطلاع رسانی کنند و با اشاره به آماده باش نیروهای منابع طبیعی از تشکیل ستاد بحران برای اقدامات پیشگیرانه و اطفای حریق با حضور دستگاههای مختلف خبر داد و گفت: همیشه پیشگیری مقدم بر درمان و کم هزینه تر است.
وی با اظهار اینکه برخی شهروندان و گردشگران و شکارچیان غیرمجاز اقدام به رهاکردن آتش برافروخته شده میکنند، گفت: در اکثر مناطق راه دسترسی مناسبی نداریم و بسیاری از نیروها در سال گذشته در فرایند اطفای حریق دچار حادثه و آسیب شدند و در بسیاری از مواقع قرقبانان تجهیزات را به دوش می کشند.
وی با اشاره به وجود یک پایگاه اطفای حریق در مازندران خواستار تأمین اعتبارات استانی و ستاد بحران برای تجهیز پایگاه اطفای حریق در استان شد.
سرهنگ ذکریایی با اشاره به اینکه در استان گلستان دیده بان حریق وجود دارد، خواستار اجرا و ساخت آن در عرصههای هیرکانی مازندران نیز شد.
هشدار منابع طبیعی نسبت به آتش سوزی عرصههای طبیعی
همکاری جوامع محلی و حاشیه نشین جنگل از جمله راهکارها برای حفاظت و صیانت از عرصههای طبیعی و جنگلی است تا از وقوع حریق در عرصهها جلوگیری شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران نسبت به احتمال بروز آتشسوزی در مراتع و جنگلهای استان و لزوم آمادگی دستگاههای مسئول در این خصوص هشدار داد.
مهرداد خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دمای هوا در این ایام گفت: احتمال وقوع آتش سوزی در برخی از عرصههای جنگلی در این مناطق وجود دارد.
مدیرکل منابع طبیعی با بیان اینکه همه نیروها برای مهار حریق احتمالی به حالت آماده باش در آمدند به مردم هشدار داد تا از روشن کردن آتش در دامنه و حاشیه جنگلها و مراتع خودداری کنند
وی افزود: با اینکه برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در این عرصهها در ابعاد مختلف اقدامات لازم صورت گرفته است اما همکاری مسافران، گردشگران و مردم در این حوزه بسیار مؤثر است.
خزایی پول اظهار داشت: در صورت مشاهده و یا اطلاع از حریق در اراضی منابع طبیعی، مردم با شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴، شماره تلفنهای امداد جنگل و مرتع تماس بگیرند.
طبق بررسیها بیش از ۹۵ درصد حریق عرصههای طبیعی و جنگلی مازندران ناشی از بی احتیاطی عوامل انسانی است و گاه این اشتباه سهوی و یا عمدی خسارتهای زیادی به عرصههای طبیعی وارد میکند.
سید علی علوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری با توجه به افزایش محسوس دما در روزهای اخیر و احتمال حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی بیان کرد: آتشسوزی در طبیعت عمدتاً ناشی از سهلانگاری و بیاحتیاطی توسط عوامل انسانی مخصوصاً گردشگران است و با توجه به افزایش تردد گردشگران و طبیعت دوستان در عرصههای طبیعی احتمال خطر آتشسوزی افزایش مییابد.
آتشسوزی در طبیعت عمدتاً ناشی از سهلانگاری و بیاحتیاطی توسط عوامل انسانی مخصوصاً گردشگران است
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین توصیه ما به شهروندان و طبیعت دوستان این است که نکات ایمنی و مراقبتهای لازم در زمینه پیشگیری از وقوع آتشسوزی در شرایط گرمای هوا را رعایت و از روشن کردن آتش، رها کردن سیگار، چوب کبریت و مخصوصاً آتش زدن کاه و کلش مزارع کشاورزی و استفاده از هر وسیله قابل اشتعال دیگری در طبیعت خودداری کنند.
علوی با اشاره به اینکه درصد بسیار بالایی از آتشسوزیهای عرصهها ناشی از اشتباهات و خطاهای انسانی است، تصریح کرد: عامل انسانی را علت اصلی بیشتر آتش سوزیهای عرصههای جنگلی مازندران است، گرم شدن هوا، وزش باد گرم، کاهش بارندگی، وجود برگهای خشک در عرصه در کنار بی توجهی مسافران و گردشگران از دلایل اصلی وقوع آتش سوزی در عرصههای جنگلی این استان است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری بیان کرد: همشهریان میتوانند با مشاهده هرگونه علائم آتشسوزی از طریق شمارههای امداد منابع طبیعی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ نسبت به اطلاعرسانی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی نیروهای منابع طبیعی در آمادهباش کامل هستند و تا پایان گرما و کاهش درجه حرارت، در آمادهباش کامل خواهند بود.
بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از عرصههای طبیعی و جنگلی شمال کشور در مازندران واقع شده است و آتش سوزی هر سال خسارتهای زیادی به عرصههای طبیعی استان وارد میکند و برخی از گونهها را از چرخه طبیعت حذف میکند.
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