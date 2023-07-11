به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انیمیشن «بنیادین» یا «المنتال» پیکسار در چهارمین آخر هفته اکران خود در باکس آفیس کره جنوبی با اقبال بیشتری روبه‌رو شد و برای سومین آخر هفته از ۴ هفته اکرانش در راس فروش قرار گرفت.

بر اساس داده‌های فروش سینماهای کره که توسط شورای فیلم کره (کوفیک) اداره می‌شود، «بنیادین» بین جمعه تا یکشنبه ۶.۱۱ میلیون دلار به دست آورد.

این نشان دهنده افزایش ۱۴ درصدی نسبت به عملکرد آخر هفته قبلی این فیلم است و در عین حال بالاترین فروش از ۴ آخر هفته آن تاکنون بوده است. همین موجب شده تا تعدادی هر چند اندک بر پرده‌های نمایش فیلم افزوده شود و این فیلم ۴۹ درصد برنامه‌های سینماها را به خود اختصاص داده است.

انیمیشن «بنیادین» پس از ۲۶ روز اکران در کره جنوبی توانسته است فروشی ۲۵.۸ میلیون دلاری را ثبت کند و ۳.۴۱ میلیون تماشاگر را به سینماها بکشاند. این آمار موجب می‌شود که این فیلم پنجمین فیلم پرفروش اکران شده امسال در این کشور باشد.

فیلم موفق کره‌ای «خلاصه مطلب: راهی برای خروج نیست» هم بار دیگر رتبه دوم را جدول فروش به دست آورد و این هفته ۱.۱۴ میلیون دلار کسب کرد تا مجموع فروشش را به ۷۹.۲ میلیون دلار برساند و فیلم هفتم «ماموریت: غیرممکن» هم از ۵۰۰ پیش نمایش خود در روزهای شنبه و یکشنبه ۱.۳۶ میلیون دلار به دست آورد.

در همین حال در سینماهای کره «ایندیانا جونز و گردونه سرنوشت» در دومین آخر هفته اکران خود با افت ۶۰ درصدی مواجه شد و با فروش ۱.۱۴ میلیون دلار در رده چهارم قرار گرفت. این رقم پایین‌تر از فروش ۲.۸۹ میلیون دلاری در آخر هفته افتتاحیه آن در هفته پیش است. این فیلم پس از ۱۲ روز حضور در سینماهای کره در مجموع ۶.۰۲ میلیون دلار فروش داشته است.

باکس آفیس جمعه تا یکشنبه سینماهای کره برای یازدهمین آخر هفته متوالی فروشی بالای ۱۰ میلیون دلار را ثبت کرده و نشان می‌دهد میزان تماشاگران کره‌ای پس از فرودی که با اتمام «آواتار» پیش آمد، دوباره تثبیت شده‌اند. فروش این هفته در سراسر کشور ۱۲.۶ میلیون دلار بود.