به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین جلسه «شنبههای سفرنامه» با حضور فاطمه علیاصغر روزنامه نگار حوزه میراث فرهنگی و مدیر انتشارات دادکین و بررسی سفرنامه در خانه شعر و ادبیات برگزار شد.
در این جلسه کتاب «عربستان خوشبخت» نوشته ترکیلد هانسن، با ترجمه فرشید روهنده که به تازگی توسط نشر دادکین روانه بازار نشر شده است، بررسی شد. این انتشارات کتابهای تخصصی در حوزه میراث فرهنگی را منتشر میکند.
فاطمه علیاصغر با اشاره به اینکه سیاحان و اکتشافگران گروههایی بودند که تحولات بزرگی به وجود آوردند که در دو دسته سفر میکنند، گفت: سیاحان یا به صورت انفرادی و مستقل سفر میکردند که به دنبال کشف رمز و رازها بودند یا به صورت گروهی و با حمایت حاکمیت پیش میرفتند و اهداف سیاسی، نظامی و تجاری داشتند. از جمله این سیاحان میتوان به عبداللطیف موسوی شوشتری نویسنده و سفرنامه نویس ایرانی دوره قاجار، شیخ احمد بهبهانی و میرزا محمد صالح شیرازی اشاره کرد.
وی درباره کتاب «عربستان خوشبخت» افزود: این کتاب برای نخستین بار از زبان دانمارکی به فارسی ترجمه شده است. ۲۶۰ سال پیش گروهی از جوانان به دستور پادشاهی دانمارک به عربستان خوشبخت که همان یمن امروزی است، سفر علمی و اکتشافاتی میکنند. در این سفر از گیاه شناس گرفته تا لغت شناس و پزشک حضور داشتند. هر کدام از کاراکترهای این کتاب شخصیتهای جالبی دارند و سعی میکنند کتابهای انجیل عربی را پیدا و با انجیل خودشان مقایسه کنند یا گیاهان را شناسایی و ثبت کنند. یکی دیگر از کاراکترها نقاش بود و از آنجایی که آن زمان دوربین عکاسی وجود نداشته، آداب و فرهنگ مردم را با نقاشی به تصویر میکشیدند.
این روزنامه نگار گفت: این گروه باید به دستور پادشاه دانمارک گزارش روزانه تهیه میکردند و نوشتن همین گزارشهای روزانه موجب شد تا ۲۰۰ سال بعد از سفرشان روزنامه نگاری به نام ترکیلد هانسن بتواند عربستان خوشبخت را بنویسد. هانسن، دستاورد گروه سفر کننده را در یک تحقیق گسترده جمعآوری میکند. او نگاه منتقدانهای به پادشاه دانمارک داشته و کتاب دیگری هم درباره بردهداری در دانمارک نوشته است.
جلسات هفتگی «شنبههای سفرنامه» هر شنبه از ساعت ۱۸ در خانه شعر و ادبیات منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد برگزار میشود و قرار است ۲۴ تیرماه «سفرنامه مصور ناصرالدین شاه به فرنگ» با حضور مجید عبدامین و کیانوش معتقدی بررسی و خوانده شود.
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