جزئیات تکمیل وجه مشتریان سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، امیر میرمنصف معاون سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن با اعلام قیمت محصولات این شرکت گفت: بر این اساس مشتریان محصولات این شرکت که موعد تحویل آنها مرداد ۱۴۰۲ اعلام شده از ساعت ۱۰ چهارشنبه مورخ ۲۱ تیر تا ساعت ۱۶، ۲۷ تیر ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.
امیر میرمنصف با اشاره به اینکه نرخ ارز تخصیصی طی سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته اما این شرکت در راستای همراهی و همکاری با سیاستهای وزارت صمت، محصولات خود را با نرخهای ذیل عرضه میکند.
وی در همین رابطه تاکید کرد: همچنان قیمت بهمن موتور در مقایسه با محصولات مشابه، ارزنده و منصفانه است.
قیمت محصولات بهمن موتور بدین قرار است:
|
نوع خودرو
|
قیمت پایه فروش
|
قیمت فروش مصرف کننده
(با اضافه شدن هزینه بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و…)
|
فیدلیتی -۱ (۵ نفره)
|
۹.۹۱۰.۸۲۷.۶۸۵
|
۱۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰
|
فیدلیی- ۲ (۷ نفره)
|
۱۰.۱۳۶.۶۵۳.۵۲۶
|
۱۱.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰
|
دیگنیتی پرایم
|
۱۱.۰۳۸.۶۶۳.۲۶۷
|
۱۲.۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰
|
ریسپکت
|
۸۵۹۰.۰۱۲.۱۹۵
|
۹.۷۳۷.۶۰۰.۰۰۰
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