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۱۹ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۹

رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر مطرح کرد؛

توزیع ۱۸۰۰ پرس غذای گرم در بین نیازمندان پلدختر

توزیع ۱۸۰۰ پرس غذای گرم در بین نیازمندان پلدختر

خرم‌آباد - رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر از توزیع هزار و ۸۰۰ پرس غذای گرم در بین نیازمندان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر اکبری در سخنانی، اظهار داشت: به مناسبت عید غدیر خم خانه هلال کمیته امداد اقدام به پخت و توزیع هزار و ۸۰۰ پرس غذا در بین نیازمندان کرد.

وی گفت: باهمت خیر داوطلب خانه هلال داوطلبان امام خمینی (ره) این تعداد پرس غذا در بین خانواده‌های بی‌بضاعت توزیع شد.

توزیع ۱۸۰۰ پرس غذای گرم در بین نیازمندان پلدختر

رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر، بیان داشت: عنوان کرد: این خیر داوطلب خانه هلال پلدختر و هم‌استانی‌های عزیز و دیگر خیرین بزرگوار همواره با کمک‌های خود و اهدای اقلام و تجهیزات مختلف امدادی و… همراه ما بوده‌اند که امیدواریم ما هم بتوانیم در ارائه خدمات به بهترین نحو عمل کنیم و به این وسیله قدردان نیک‌اندیشی و خیرخواهی آنها باشیم.

کد مطلب 5833226

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