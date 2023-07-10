توزیع ۱۸۰۰ پرس غذای گرم در بین نیازمندان پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر اکبری در سخنانی، اظهار داشت: به مناسبت عید غدیر خم خانه هلال کمیته امداد اقدام به پخت و توزیع هزار و ۸۰۰ پرس غذا در بین نیازمندان کرد.
وی گفت: باهمت خیر داوطلب خانه هلال داوطلبان امام خمینی (ره) این تعداد پرس غذا در بین خانوادههای بیبضاعت توزیع شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر پلدختر، بیان داشت: عنوان کرد: این خیر داوطلب خانه هلال پلدختر و هماستانیهای عزیز و دیگر خیرین بزرگوار همواره با کمکهای خود و اهدای اقلام و تجهیزات مختلف امدادی و… همراه ما بودهاند که امیدواریم ما هم بتوانیم در ارائه خدمات به بهترین نحو عمل کنیم و به این وسیله قدردان نیکاندیشی و خیرخواهی آنها باشیم.
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