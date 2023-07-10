به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که دوشنبه شب در نشستی با علی خطیر سرپرست مدیرعاملی باشگاه برنامه های آبی پوشان را مرور کرده بود، پس از این نشست گفت: از آنجایی که کارهای عقب افتاده خیلی زیادی در استقلال داریم، برنامه ریزی کردیم که بتوانیم در روزهای آینده بخشی از این مشکلات را حل کنیم.

وی ادامه داد: وضعیت استقلال اصلا خوب نیست و تمرینات را با ۱۲-۱۳ بازیکن پیگیری می کنیم که اتفاق خوبی نیست. فاصله کمی تا شروع مسابقات داریم اما وضعیت تیم مان اصلا مناسب نیست. امیدوارم بتوانیم طوری برنامه ریزی کنیم که باعث خوشحالی هواداران شویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان این که به این تیم آمده تا بازیکن جدید بگیرد خاطرنشان کرد: در عمرم چنین شرایطی را برای استقلال ندیده بودم. به نظرم سخت ترین سال تاریخ استقلال خواهد بود. یاد ندارم که تیم چنین وضعیت بدی داشته باشد.

جواد نکونام در پایان گفت: با این حال چاره ای نداریم جز این که بایستیم و بجنگیم تا شرایط درست شود.