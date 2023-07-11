به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المانیتور، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه در ششمین نشست گفتگوهای راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در مسکو میزبان همتایان عرب خود در شورای همکاری خلیج فارس بود. وزیر خارجه روسیه در این نشست از همکاری و نزدیکی اخیر بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ایران استقبال کرد.

لاوروف در این نشست گفت: «ما از اقدامات انجام شده در زمینه عادی سازی روابط اعراب و ایران استقبال می‌کنیم. همانطور که می‌دانید عربستان سعودی چندی پیش روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران تجدید کرد. در مجموع، این امر فضای مثبت‌تری را در این منطقه ایجاد می‌کند.»

وزیر خارجه روسیه گفت: «ما با نگرش شرکای خود در جستجوی یک مصالحه و همچنین آمادگی آنها برای در نظر گرفتن منافع یکدیگر و همه طرف‌های درگیر، شریک هستیم.»

در این نشست، همچنین «جاسم محمد البدیوی»، دیپلمات کویتی و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت که پیوندهای شورای همکاری خلیج فارس و روسیه قوی است و در خدمت منافع دو طرف است. او با ارزیابی لاوروف در ارتباط با گسترش روابط با ایران موافق بود و گسترش روابط با ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره رابطه این شورا با ایران گفت: «ما ایران را یک همسایه برادر می‌بینیم که روابط تاریخی دیرینه‌ای با آن داریم که ما را به دین مشترک اسلام پیوند می‌دهد و در سال‌های اخیر دست صلح، مدارا، گفتگو و تفاهم را به سوی برادران ایرانی‌مان دراز کرده‌ایم.»

دیپلمات ارشد روسیه در پایان این نشست همچنین به تحولات در دیگر مناطق از جمله سودان هم پرداخت و در این ارتباط گفت که جنگ داخلی جاری در سودان بخشی از دستور کار نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس و روسیه بوده است. او گفت: «ما توجه قابل توجهی به وضعیت سودان داشتیم… ما به همراه شرکای عرب خود به نفع جلوگیری از وخامت اوضاع و اقدامات فوری برای توقف جنگ گفتگو کردیم.»

لاوروف همچنین گفت: «روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همکاری‌های خود را در زمینه‌های تجاری اقتصادی، دفاعی، امنیتی، انرژی و سیاسی گسترش خواهند داد. در پی نشست نشست اخیر مشترک، بیانیه مشترک و برنامه اقدام مشترک روسیه و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ به تصویب رسید که این اسناد در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.»

لاوروف همچنین در نشست مسکو به عدم خوش بینی روسیه نسبت به تمدید قرارداد صادرات غلات دریای سیاه اشاره کرد و به توافقی که بین اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل در ژوئیه سال گذشته برای حفظ امنیت عبور دریایی غلات منعقد شد، انتقاد کرد.

ششمین دور از گفتگو راهبردی میان روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه در مسکو برگزار شد. وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری یعنی عربستان، قطر، امارات، بحرین، کویت و عمان به همراه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در این گفتگو شرکت کردند.

بر اساس این گزارش، در ششمین دور از گفتگوی راهبردی روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، راه‌های حمایت و تقویت همکاری‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزارت خارجه عمان در یک بیانیه اعلام کرد که این کشور ریاست نشست مشترک وزیران و ششمین دور گفتگوی راهبردی میان وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه را بر عهده داشت.