به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی درباره برخی اخبار منتشر شده در خصوص وضعیت علی‌اکبر رائفی‌پور در عربستان سعودی و برخی گمانه‌زنی‌ها در این ارتباط، گفت: وی به عنوان یک شهروند حج‌گزار ایرانی در پایان مناسک حج و به هنگام خروج از فرودگاه جده به دلیلی که هنوز برای ما به درستی مشخص نشده است، با مشکل خروج مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده و سفارت ایران در ریاض بلافاصله در تماس و گفت‌وگو با مقامات و بخش‌های ذی‌ربط دولت عربستان، موضوع را پیگیری و اقدامات حمایتی خود را به منظور رفع مشکل انجام دادند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد برخی مطالب منتشر شده مبنی بر بازداشت رائفی‌پور، افزود: وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در عربستان سعودی به طور جدی پیگیر حل و فصل مشکل پیش‌آمده و بازگشت وی به کشور است.