به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با انجام تحقیقات علمی و اطلاعاتی از فعالیت باند پنج نفره سارقان حرفه‌ای و سابقه دار در ارتکاب سرقت کابل و تجهیزات برق در شهرستان دشتی اطلاع حاصل که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های که توسط همکاران در پلیس آگاهی شهرستان دشتی صورت گرفت هویت گروه سارقین شناسایی، در عملیات‌های جداگانه هر پنج نفر دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته به ارتکاب تعداد ۲۲ فقره سرقت کابل برق، یک فقره سرقت به عنف و یک فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف و بخش زیادی از اموال سرقتی کشف و مسترد شد.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر بیان داشت: مقابله هدفمند با جرایم سرقت از اولویت‌های سال جاری پلیس آگاهی استان بوده، لذا شایسته، منطقی و صحیح آن است با استفاده از شیوه‌های پیشگیری مناسب و ظرفیت‌های اجتماعی که در استان وجود دارد از وقوع جرایم سرقت جلوگیری و کاهش وقوع با محوریت و مشارکت دستگاه‌های مرتبط با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گیرد.