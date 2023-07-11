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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۷:۴۱

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر:

سارقان سابقه‌دار در دشتی دستگیر شدند/ کشف ۲۳ فقره سرقت

سارقان سابقه‌دار در دشتی دستگیر شدند/ کشف ۲۳ فقره سرقت

بوشهر- رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باند پنج نفره سارقان و مال‌خران کابل برق و کشف ۲۳ فقره سرقت در شهرستان دشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با انجام تحقیقات علمی و اطلاعاتی از فعالیت باند پنج نفره سارقان حرفه‌ای و سابقه دار در ارتکاب سرقت کابل و تجهیزات برق در شهرستان دشتی اطلاع حاصل که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های که توسط همکاران در پلیس آگاهی شهرستان دشتی صورت گرفت هویت گروه سارقین شناسایی، در عملیات‌های جداگانه هر پنج نفر دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته به ارتکاب تعداد ۲۲ فقره سرقت کابل برق، یک فقره سرقت به عنف و یک فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف و بخش زیادی از اموال سرقتی کشف و مسترد شد.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر بیان داشت: مقابله هدفمند با جرایم سرقت از اولویت‌های سال جاری پلیس آگاهی استان بوده، لذا شایسته، منطقی و صحیح آن است با استفاده از شیوه‌های پیشگیری مناسب و ظرفیت‌های اجتماعی که در استان وجود دارد از وقوع جرایم سرقت جلوگیری و کاهش وقوع با محوریت و مشارکت دستگاه‌های مرتبط با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 5833320

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