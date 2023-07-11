رکوردشکنی مصرف برق در مازندران و گلستان

کوروش موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که متخصصین شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان در پیشگیری از فروپاشی شبکه انتقال نیروی برق شمال کشور با توجه به مصرف بی سابقه برق روز گذشته مازندران در طول تاریخ صنعت برق اقدام ارزشمندی انجام دادند، گفت: با توجه به افزایش دما و رطوبت طی روز گذشته در شمال کشور و به تبع آن افزایش مصرف برق مازندران و گلستان که در طول تاریخ صنعت برق کشور بی سابقه بوده است، نیاز به محاسبات پیچیده برای حفظ پایداری شبکه و پیشگیری از فروپاشی بسیار محسوس بود.

وی افزود: همچنین لازم بود تا رابطه بین توان مصرفی و ولتاژ شینه های پست‌های انتقال نیروی برق معنادار و قابل قبول باشد که محاسبه اعداد بهینه به صورت لحظه‌ای و دینامیک بسیار پیچیده و دشوار است.

موسوی ادامه داد: در ادامه گرمای شدید روز گذشته در سطح استان‌های شمالی و کشور و مصرف بی سابقه برق به میزان بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات در مازندران و گلستان که خارج از ظرفیت شبکه انتقال برق بوده و در طول تاریخ صنعت برق بی سابقه بوده است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران گلستان یادآور شد: علیرغم کمبود تولید این میزان از نیروی برق در سطح استان‌های مازندران و گلستان و نیاز به واردات از استان‌های همجوار و کشور ترکمنستان، به دلیل پایین بودن سطح ولتاژ شبکه انتقال برق، احتمال اتفاق ناگوار فروپاشی شبکه برق استان مازندران به ۱۰۰ درصد رسیده بود که با اقدام به موقع و محاسبات بسیار فنی و دقیق متخصصین مازندرانی در مرکز کنترل برق منطقه‌ای مازندران و گلستان از فروپاشی شبکه برق به صورت محلی و ملی جلوگیری به عمل آمد.

وی تصریح کرد: لازم به توضیح است که برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، مرکز کنترل و دیسپاچینگ برق استان‌های شمال کشور اعم از مازندران، گلستان و گیلان است و وظیفه حفظ پایداری شبکه نیروی برق این سه استان را به عهده دارد.