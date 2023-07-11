مردان نقابدار بازار بزرگ مکزیک را به آتش کشیدند/ ۹ نفر کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت شبکه «ای‌بی‌سی‌نیوز» به نقل از رسانه‌های مکزیکی گزارش داد که مردان نقابدار بازار بزرگی در شهر «تولوکا» در مرکز مکزیک را به آتش کشیدند و در پی آن دست‌کم ۹ نفر کشته شدند.

دادستانی مکزیک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مهاجمان وارد بازار شدند، بی‌هدف مردم را به رگبار بستند و سپس بخشی از بازار را با مواد آتش‌زا آتش زدند و متواری شدند.

طبق این بیانیه، دادستان‌ها در حال تحقیق از محاقظان امنیت خصوصی هستند که در زمان حمله محل مأموریت خود را ترک کرده بودند.

گفته می‌شود یکی از گمانه‌های اصلی علت این حادثه متمرکز بر «اختلافات داخلی بر سر تملک فضاهای تجاری در بازار» است.

