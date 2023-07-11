به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از پهلوگیری یک کشتی حامل ۷۰ هزار تن گندم وارداتی در بندر شهید رجایی با اقدام به موقع دستگاه قضائی و پیگیری دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص جزئیات این خبر اظهار داشت: با ورود دستگاه قضائی استان و همکاری، تعامل و پیگیری خوب دستگاه‌های اجرایی امروز یک کشتی حاوی محموله ۷۰ هزار تنی گندم وارداتی در بندر شهید رجایی بندرعباس پهلوگیری کرد.

مجتبی قهرمانی تصریح کرد: پس از اطمینان از سلامت این محموله ۷۰ هزار تنی گندم وارداتی، از مسئولان مربوطه خواسته شده که سریعاً نسبت به ترخیص و ارسال آن به اقصی نقاط کشور اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: علت معطلی ۸ ماهه این کشتی مربوط به داخل کشور نبوده بلکه ناشی از اختلاف میان مالک و فروشنده خارجی آن بوده است.

وی در ادامه افزود: با ورود تخصصی دستگاه قضائی به موضوع و پس از پیگیری‌ها و مذاکرات مستمر و طرح پرونده با انجام تشریفات قانونی، امروز به دستور مقام قضائی این کشتی خارجی در بندر شهید رجایی بندرعباس پهلوگیری کرد و عملیات تخلیه محموله آن در حال انجام است که با عرضه آن در بازار به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تاکید کرد: اگر این تدابیر اتخاذ نمی‌شد و ورود دستگاه قضائی نبود، هم این کشتی و محموله آن آسیب می‌دیدند و هم طرح دعوا و حل اختلاف دو طرف در مراجع خارجی با طی زمان و تشریفات طولانی باعث می‌شد که امکان تخلیه این محموله در ماه‌های آینده هم فراهم نشود.

وی خاطرنشان کرد: عدم پهلوگیری این کشتی در بندر شهید رجایی بندرعباس باعث شده بود ۷۰ هزار تن گندم وارداتی به مدت بیش از ۸ ماه بر روی دریا معطل بماند و در معرض انقضا تاریخ مصرف و خطر تضییع قرار گیرد که این موضوع با توجه به تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و همچنین هزینه‌های نگهداری، منجر به تحمیل خسارت قابل توجهی به بیت‌المال می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضائی از باب حقوق عامه و از جهت وظایف غیر محکمه داری این مهم امروز محقق شد و روند ارسال آن به استان‌های مختلف کشور به صورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان تاکید کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، رویکرد مسئولان قضائی در بازدید از بنادر و گمرکات، تعیین تکلیف سریع کالاهای اساسی به ویژه اقلام ضروری از مرحله ترخیص تا رسیدن به دست مصرف کنندگان است و این امر باتوجه به ضرورت رفع موانع قانونی به صورت مستمر از سوی دستگاه قضائی استان هرمزگان پیگیری می‌شود.

گفتنی است؛ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۲ رئیس کل دادگستری هرمزگان به همره دادستان بندرعباس با حضور بر عرشه "کشتی اقیانوس پیمای اما کریس "EMMAKRIS" در لنگرگاه ضمن بازدید از محموله ۷۰ هزار تنی گندم با مالک کشتی و فروشنده آن مذاکراتی انجام دادند و به منظور حل مشکلات ترخیص محموله این کشتی و پهلوگیری آن در بندر شهید رجایی بندرعباس دستورات ویژه قضائی صادر کردند.