به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازنگری طرح جامع آبرسانی و ارتقای سطح بهره‌مندی از آب در ۹۴۵ روستای منطقه سیستان گفت: این طرح که در قالب پنج ناحیه فشاری انجام خواهد شد، موجب رفع مشکل افت فشار و قطعی آب روستاها خواهد شد.

وی با بیان اینکه، در دهه ۷۰ برای کلیه روستاهای سیستان شبکه آبرسانی انجام، که در آن زمان سرانه آبی و ضریب رشد جمعیت تحت پوشش واقعی پیش‌بینی نشد، افزود: این موضوع به دلیل قطر پایین لوله در فصول گرم سال موجب افت فشار آب و قطعی آب در شهرستان‌های هیرمند، نیمروز، زابل و هامون می‌شود.

وی اظهار کرد: به منظور حل مشکل، مطالعات مهندسی مجدد بررسی طرح انجام و هم‌اکنون اجرای خطوط انتقال اصلی بر مبنای پنج زون ناحیه فشاری در حال اجرا است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همت و همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و نیروی زمینی سپاه قدس استان به عنوان معین عملیات اجرایی طرح در مدت تعیین شده در قرارداد محرومیت‌زدایی تکمیل و به بهره‌برداری برسد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۵۰ کیلومتر خطوط انتقال اصلی و فرعی برای ارتقای سیستم انتقال و توزیع در قالب طرح جهاد آبرسانی در سطح دشت سیستان اجرا شود که هم‌اکنون عملیات اجرایی از هیرمند به قرقری به طول ۱۶ کیلومتر با پیشرفت ۹۵ درصد در حال انجام است.

قاسمی با بیان اینکه عملیات اجرایی لوله‌گذاری خطوط انتقال آب از زهک به زابل شروع شده، افزود: همچنین اجرای خط از زهک به هامون نیز تهیه لوله صورت گرفته است.

به گفته وی، در طرح جهاد آبرسانی سیستان در قالب ۵ ناحیه فشاری آبرسانی خواهد شد که این طرح موجب رفع مشکل افت فشار و قطعی آب در روستاها خواهد شد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی خط انتقال آب از چاه نیمه شماره سه به تصفیه‌خانه روستایی، یکی دیگر از طرح‌های مهم در دست اجرا است، که در راستای ارتقای پایداری آب در سطح تمام روستاهای سیستان عملیاتی و تاکنون ۱۳.۵ کیلومتر آن اجرا شده است.

قاسمی افزود: همچنین اجرای خط انتقال از تصفیه‌خانه زهک به سایت گل‌آباد برای افزایش ظرفیت انتقال آب از روستاهای شهرستان زابل و نیمروز از طریق این سایت و زون یک طرح آبرسانی به روستاهای سیستان در حال اجرا است.

مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان بیان کرد: به منظور بهبود خدمات آبرسانی و ارتقای سطح بهره‌مندی ساکنان روستاهای سیستان، عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در قالب طرح جهاد آبرسانی وزارت نیرو در حال اجرا است، که از زمان آغاز به کار این طرح، تاکنون نوسازی شبکه ۴۵ روستای این منطقه انجام شده است.

وی با اشاره به اولویت‌های احصا شده در سال جاری گفت: پیش‌بینی می‌شود اصلاح شبکه آب ۱۰۰ روستای دیگر نیز در قالب این طرح، علاوه بر اجرای خطوط فرعی انجام شود؛ اکنون در کلیه شهرستان‌های منطقه سیستان به جز زهک که به تازگی شروع عملیات نوسازی شبکه ۲۰ روستا به قرارگاه ابلاغ شده است، حداقل یک تا دو کارگاه فعال است.

شایان ذکر است، با پیگیری‌های انجام شده، سیستان و بلوچستان بیش‌ترین سهم را از طرح جهاد آبرسانی وزارت نیرو به خود اختصاص داده است که تحقق این مهم حاصل درایت و دغدغه مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان و نگاه ویژه وزارت نیرو برای رفع مشکل کم‌آبی و بی‌آبی روستاهای سیستان و بلوچستان بوده است.