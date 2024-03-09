به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ذوالفقار مهدی‌زاده در سفر به استان سیستان و بلوچستان که با هدف بازدید و بررسی میدانی روند پیشرفت طرح‌های مهم آبرسانی این استان صورت گرفت، بیان کرد: روند پیشرفت پروژه‌های مهم و اولویت‌دار سیستان و بلوچستان در قالب طرح‌های ویژه وزارت نیرو به صورت هفتگی کنترل می‌شود.

وی در حاشیه بازدید از طرح‌های آبرسانی به شهر و روستاهای خاش گفت: آبرسانی به شهر پرتنش خاش در قالب طرح کارواندر طی فاز نخست از منابع آب زیرزمینی صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: طرح انتقال آب از کارواندر به طول ۷۲ کیلومتر با لوله فولادی به قطر ۷۰۰ میلیمتر در حال اجراست که تاکنون ۱۰ کیلومتر لوله‌گذاری خط انتقال انجام شده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: در قالب طرح جهاد آبرسانی وزارت نیرو اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع برای ۱۰۵ روستای حومه شهر خاش در حال انجام است که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده تکمیل و به مرور زمان وارد مدار بهره‌برداری شود.