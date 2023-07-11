شیر تازه محلی برای پیشگیری از تب مالت جوشانده شود

مهدی دلاوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم خودداری از مصرف شیر خام یا جوشانده نشده، اظهار داشت: برای پیشگیری از بیماری تب مالت شیرتازه محلی ۵ تا ۱۰ دقیقه جوشانده شود.

وی ضمن اشاره به لزوم استفاده از وسایل حفاظتی مانند دستکش، عینک، چکمه و لباس غیر قابل نفوذ در زمان تماس با دام ابراز داشت: لازم است از مصرف پنیر تازه محلی خودداری شود مگر اینکه پنیر حداقل ۴۰ روز در آب نمک نگهداری شده باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه برخی منابع تا دو ماه عدم مصرف را هم توصیه کرده‌اند، تصریح کرد: خودداری از مصرف بستنی سنتی و غیرپاستوریزه از راه‌های پیشگیری تب مالت است.

وی خاطرنشان کرد: علائم تب مالت می‌تواند پس از چند هفته تا چند ماه، از بین برود و دوباره باز گردد؛ در برخی افراد، تب مالت می‌تواند مزمن باشد و علائم آن تا چندین سال ادامه یابد.

دلاوری تاکید کرد: مصرف شیر خام آلوده یا فرآورده‌های لبنی حاصل از آنکه به خوبی جوشانده نشده‌اند، استنشاق هوای آلوده در محیط‌های نگهداری دام و ورود باکتری از راه خراش‌های پوستی و ملتحمه چشم از راه‌های انتقال این بیماری است.

وی افزود: آلودگی از راه مصرف گوشت و فرآورده‌های آن کمتر اتفاق می‌افتد و دلیل این امر پختن گوشت دام و حساسیت باکتری بروسلا (عامل بیماری تب مالت) به دما است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: طبخ گوشت را باید به صورت کامل انجام داد، باید تمام نواحی گوشت به دمای درونی ۱۴۵ تا ۱۶۵ درجه فارنهایت یا ۶۳ تا ۷۴ درجه سانتی گراد برسند و زمانی که قصد مصرف غذاهای بیرونی دارید باید گوشت‌هایی را سفارش دهید که به خوبی پخته شده‌اند.

وی اظهار داشت: تب مالت نوعی بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوان است که با نام بروسلوز هم شناخته می‌شود و می‌تواند از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم با حیوان به انسان منتقل شود.