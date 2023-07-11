۹۲ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم عبداللهی صبح سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت کمک به نیازمندان بیان کرد: این نهاد همواره در قالب طرح های مختلف و با همکاری مردم خیر به اقشار نیازمند کمک هایی دارد.

وی با اشاره به اجرای پویش اطعام علوی در استان بیان کرد: در قالب اجرای این پویش ۹۱ هزار و ۸۳۵ پرس غذای گرم به ارزش ۵۰ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۲۱۵ هزار ریال بین نیازمندان توزیع شد.

عبدالهی ادامه داد: تلاش کردیم تا علاوه بر مرکز استان در سایر شهرستان‌ها با همراهی خیران و مراکز نیکوکاری تهیه و توزیع غذای گرم و بسته‌های معیشتی را شاهد باشیم.

وی بیان کرد: طی دهه امامت و ولایت هم سه هزار و ۷۰۰ بسته غذایی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷۵ میلیون و ۹۲۲ هزار ریال بین نیازمندان توزیع شده است.

قائم مقام کمیته امداد خراسان جنوبی اظهار کرد: در این ایام جشن‌های متعددی برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان برگزار و از مددجویان سادات تجلیل و تکریم شده است.