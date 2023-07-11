دستگیری یک خانم کلاهبردار با کلاهبرداری ۶۰۰ میلیاردی در تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صمدی در این خصوص اظهار کرد: با شکایت تعدادی از شهروندان و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که یک خانم در فروشگاه لوازم خانگی به صورت متقلبانه و با وعده پرداخت سودهای بالا نسبت به جمع آوری سرمایههای مردم اقدام میکند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه جرم این فرد محرز بوده و نامبرده قادر به ایفای تعهد خود نبود، با دستور قضائی و صدور قرار بازداشت موقت دستگیر و روانه زندان شد.
صمدی افزود: متهم با جمع آوری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از حدود ۲ هزار نفر کلاهبرداری کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان خاطرنشان کرد: دستگاه قضا با مفسدین اقتصادی و افرادی که با کلاهبرداری به سرمایههای مردم چشم دوختهاند قاطعانه برخورد میکند اما انتظار ما از شهروندان این است سرمایههای خود را به بهانه دریافت سودهای زیاد و غیرقانونی در اختیار افراد فاقد صلاحیت و شرکتهای بدون مجوز قرار ندهند.
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