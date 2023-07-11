همایش «۳۰ هزار نفره غدیر قرآنی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ۳۰ هزار نفره غدیر قرآنی دوشنبه ۱۹ تیرماه با حضور جمعی از بانوان قرآنی در محل اقامه نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این همایش که با اجرای محمدرضا پورمعین و غلامرضا احمدی همراه بود؛ جعفر فردی، حائز رتبه اول مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران دقایقی به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید پرداخت.

در ادامه گروه رزم‌نوازان ارتش قطعه‌ای مرتبط با ایران را اجرا کردند. پس از آن نیز گروه سرود دختران و پسران نوجوان احسان، قطعاتی با موضوع عفاف و حجاب، ولایت حضرت علی (ع) و جشن فرشته‌ها را اجرا کردند.

سپس محمود کریمی معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن در مورد چگونگی حفظ راحت‌تر قرآن نکاتی را بیان کرد و گفت: عواملی همچون ضرورت سپردن جایگاه سوره و تعداد آیات در روند حفظ، توجه به آیات و مفاهیم و ارتباط آیات با یکدیگر، توجه به ارتباط آیات قبل و بعد، توجه دقیق به خط قرآن و سپردن آیات به راحت‌تر حفظ کردن قرآن کمک خواهد کرد.

این مدرس قرآن در ادامه حافظان را به بیان نکات و مفاهیمی از سوره شمس توجه داد و سپس حاضران پس از پخش تلاوت تک به تک آیات، تکرار آیات و سپس جمع‌خوانی آیات، در نهایت موفق شدند تا ۱۵ آیه سوره شمس را طی سه مرحله حفظ کنند.

در بخش دیگری از این همایش حجت‌الاسلام محمدصادق حق‌شناس، مدیرعامل مؤسسه قرآن‌پژوهان با تشکر از دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این همایش به ویژه معاونت قرآن و عترت اظهار کرد: تلاش ما بر این بود که این همایش به بهترین شکل برگزار شود اما متأسفانه گرمای هوا، عدم اجازه ورود مه‌پاش آتش‌نشانی به محوطه مصلی به دلیل حساسیت تجهیزات مصلی و فقدان دستگاه‌های برودتی کار را سخت کرد.

وی ادامه داد: البته از آنجایی که تمرکز تمامی دستگاه‌ها بر روی مهمونی ده کیلومتری غدیر بود خیلی از امکانات مدنظر برای اجرای بهتر این همایش فراهم نشد، از این رو روز دوم برگزاری این همایش نیز به زمانی مناسب موکول خواهد شد. البته آزمون اینترنتی حفظ سوره‌های نبأ، شمس و انشراح از طریق کانال مؤسسه برگزار و به شرکت‌کنندگان در این همایش به قید قرعه ۱۱۴ جایزه اعطا خواهد شد.

مدیر اجرایی همایش غدیر قرآنی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارش از برگزاری همایش قرآنی ۱۸ هزارنفری در سال گذشته خاطرنشان کرد: نتیجه برپایی همایش سال گذشته جذب نزدیک به ۵ هزار نفر به کلاس‌های قرآن بود که در نهایت ۴۰۰ نفر آنان حافظ قرآن شدند.

در پایان این همایش نیز همخوانی سرود «سلام فرمانده» از سوی کودکان و نوجوان انجام شد.

یادآور می‌شود، همایش ۳۰ هزار نفره غدیر قرآنی ویژه بانوان با مشارکت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی مؤسسه قرآن‌پژوهان تهران برگزار شد.