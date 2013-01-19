بیست و هشتمین جشنواره سراسری مسابقات قرآن کریم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اعتلای اخلاق و ایمان دینی در دانشگاه ها، ایجاد انس و الفت بیش از پیش دانشجویان با قرآن و مفاهیم آن، ارج گذاری به فعالیت های قرآنی و تشویق نخبگان قرآنی دانشگاه ها و نیز شناسایی و معرفی استعدادهای برجسته قرآنی دانشجویان به جامعه دانشگاهی و قرآنی کشور برگزار می شود.

مسابقات سراسری قرآن دانشجویی در بخش های شفاهی، کتبی، پژوهشی، ادبی و هنری برگزار می شود که بخش «شفاهی» مسابقات شامل: تلاوت تحقیق و ترتیل، حفظ 5 ، 10 و 20 جزء از قرآن، حفظ کل قرآن، دعاخوانی، مدیحه سرایی، سخنرانی و دکلمه است.

همچنین بخش «کتبی» شامل: منتخب آیات و روایات، قرآن شناسی، مفاهیم قرآنی، دیدگاه و سیره معصومین (ع)و بخش «پژوهشی» شامل: کتاب قرآن و عترت (غیر از پایان نامه)، مقاله قرآن و عترت، نرم افزار قرآن و عترت، وبلاگ نویسی قرآن و عترت است.

بخش «ادبی» شامل شعر قرآن و عترت، داستان قرآن و عترت، نمایشنامه و فیلمنامه قرآن و عترت و بخش «هنری» شامل: خوشنویسی، طراحی، نقاشی، سرود و نغمه های قرآنی و تواشیح، نماهنگ و بلوتوث قرآن و عترت، عکس قرآن و عترت و تذهیب قرآنی است.

براین اساس متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود آیین نامه و کتب مسابقه به سایت www.quranmsrt.ir مراجعه کنند.

مرحله دانشگاهی مسابقات قرآن دانشجویی نیمه دوم بهمن ماه سال جاری، مرحله منطقه ای در اردیبهشت ماه سال 92 و مرحله کشوری نیز در تیرماه سال 92 برگزار می شود.