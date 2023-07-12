خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در عرصه آبزیپروری است و اکنون بخش عمده میگوی کشور در این استان تولید میشود.
به منظور توسعه آبزیپروری در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته که از جمله میتوان به شناسایی اراضی ساحلی ویژه پرورش میگو و واگذاری این زمینها به سرمایهگذاران بهویژه جوانان بومی اشاره کرد.
با وجود اینکه استان بوشهر به عنوان قطب تولید میگوی پرورشی کشور محسوب میشود ولی تولید ماهی پرورشی در این استان به اندازه میگو رشد نکرده است و جای کار بیشتری وجود دارد.
خلیج فارس یک ظرفیت بسیار بزرگ به منظور توسعه پرورش ماهی در قفس محسوب میشود که طرحهایی در آن اجرا شده است ولی میتواند تا صدها برابر این طرحها را در خود جای دهد.
یکی از چالشهای پیش روی آبزی پروری در استان بوشهر، تأمین غذای مورد نیاز آبزیان است که مراکزی برای تأمین این نیاز در حال ساخت است و امید میرود در سالهای آینده این کمبود رفع شود.
تأمین بچه ماهی یکی دیگر از چالشهای پیش روی پرورش دهندگان آبزیان است؛ اکنون حدود نیمی از بچهماهیهای مورد نیاز در استان تأمین میشود و باید تلاش شود که زمینه تأمین کامل آن فراهم شود.
فعالیت ۱۸ طرح پرورش ماهی
مدیرکل شیلات استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار در ارتباط با طرحهای پرورش ماهی در قفس استان بوشهر اظهار داشت: تاکنون ۱۳۲ طرح پرورش ماهی در قفس با ظرفیت ۹۷ هزار تن در استان بوشهر به منظور صدور مجوز معرفی شده است.
عقیل امینی خاطرنشان کرد: از این تعداد تاکنون ۱۸ طرح مجموعاً با ظرفیت اسمی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن به بهره برداری رسیده و ۶ طرح مجموعاً با ظرفیت اسمی ۶ هزار تن در سال جاری در دست اجرا است.
نیاز استان به ۱۷ میلیون قطعه بچه ماهی
وی میزان بچه ماهی مورد نیاز در سال جاری را ۱۷ میلیون قطعه عنوان کرد و ادامه داد: میزان تولید بچه ماهی در استان بوشهر در حال حاضر ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه است.
احداث مراکز تکثیر و نوزادگاهی مجهز به فنآوری روز و حمایت از تشکلها ضروری است مدیرکل شیلات استان بوشهر در مورد راهکارهای عبور از این چالشها بیان کرد: احداث مراکز تکثیر و نوزادگاهی مجهز به فنآوری روز یکی از مهمترین راهکارها در استان بوشهر است.
وی ادامه داد: در این زمینه تاکنون ۲۶ سرمایه گذار برای احداث مراکز تکثیر ماهیان دریایی با ظرفیت ۱۲۲ میلیون قطعه بچه ماهی برای اخذ مجوزهای لازم و شروع کار معرفی شدهاند.
امینی از اعطای تسهیلات به منظور تأمین نهادهها و سرمایه در گردش به منظور تسریع در توسعه فعالیت به عنوان یکی دیگر از راهکارها یاد کرد و افزود: حمایت و ایجاد تشکلی منسجم شامل اتحادیه پرورش دهندگان ماهی از دیگر راهکارها است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای تأمین بچه ماهی بیان کرد: یک مرکز تکثیر و نرسری ماهی با ظرفیت پنج میلیون قطعه بچه ماهی در سال جاری کلنگزنی شده است.
حمایت از متقاضیان تکثیر و نرسری ماهی
مدیرکل شیلات استان بوشهر از صدور مجوز تأسیس کارگاه تکثیر در منطقه دیلم خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر یک مرکز نرسری و یک مرکز تکثیر ماهی در استان فعال هستند.
وی در مورد چگونگی تأمین نیازهای استان به بچه ماهی بیان کرد: حمایت از متقاضیان تکثیر و نرسری ماهی با حذف یک سری از استعلامات غیر ضروری که مانع به تولید رسیدن مراکز تکثیر شدهاند از جمله این اقدامات است.
امینی از تلاش در راستای حذف بروکراسی و هماهنگی و همکاری برخی ادارات استان در مراحل صدور مجوزهای اداری دست و پا گیر برای تغییر کاربری یا واگذاری اراضی ساحلی خبر داد.
وی با اشاره به لزوم برطرف کردن مشکلات مربوط به تأمین انرژی از جمله اتصال به شبکه گاز تاکید کرد: تخصیص زمینهای ملی به منظور احداث مراکز جدید در دستور کار است.
تکمیل زنجیره ارزش
استاندار بوشهر از تکمیل زنجیره ارزش صنعت پرورش آبزیان در استان بوشهر گفت: توان و ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه بخش خصوصی استفاده میشود.
احمد محمدیزاده از رشد تولید ماهی، میگو، جلبک، صدف و دیگر محصولات آبزی در استان به عنوان یک برنامه مهم یاد کرد و افزود: در راستای تکمیل ارزش صنعت پرورش آبزیان همه حلقههای این زنجیره در حال تکمیل شدن هستند.
در راستای تکمیل ارزش صنعت پرورش آبزیان همه حلقههای این زنجیره در حال تکمیل شدن هستند استاندار بوشهر با بیان اینکه با همکاری بخش خصوصی زنجیره ارزش صنعت پرورش آبزیان در حال کامل شدن است گفت: در این راستا تولید مولد و خوراک آبزیان، پرورش، تهیه غذای میگو و ماهی پرورشی، فرآوری، بستهبندی، سردخانه و صادرات در اولویت برنامه زنجیره صنعت پرورش آبزیان قرار دارد.
محمدیزاده از تکمیل زنجیره ارزش در بخش ماهی و میگو پرورشی خبر داد و بیان کرد: در چهار ماه گذشته در این منطقه عملیات ساخت مرکز بزرگ فرآوری آبزیان توسط بخش خصوصی آغاز شد و در کنار آن واحد تولیدی خوراک ماهی و میگو با ظرفیت ۱۱۰ هزار تن در بوشهر ساخته میشود.
وی با بیان اینکه مرکز بعدی در شهر اهرم تنگستان عملیات اجرایی آن آغاز شد گفت: اکنون روند کار در ساخت مرکز بزرگ فرآوری آبزیان توسط بخش خصوصی بسیار خوب است و گروه پیمانکاری، مشاورهای و مهندسین خوبی در این منطقه شکل گرفته در حال تکمیل این طرح هستند.
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