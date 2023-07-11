به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شبحی در پشت بام» با محوریت عفاف و حجاب نوشته مجید ملامحمدی توسط انتشارات بهنشر (آستان قدس رضوی) منتشر و روانه بازار نشر شده است.
مهدی سیم ریز مدیر تولید انتشارات بهنشر درباره این کتاب گفت: هر یک از داستانهای این کتاب با کلمهای خاتمه مییابد که دقیقاً آغازین کلمه داستان بعدی است. استفاده از این صنعت که «رد الصدر علی العجز» نام دارد، در مجموعه داستانهای کتاب «شبحی در پشت بام» به قلم مجید ملامحمدی بهانهای مناسب برای پرداختن به موضوع خاص این اثر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی موجود کشور فراهم کرد تا علاوه بر نگاهی گذرا به محتوای این کتاب جذاب، ضرورت انتشار این دست از آثار در فضای اجتماعی، سیاسی و اعتقادی کنونی، بازخوانی شود.
وی افزود: انتخاب این صنعت از سوی مؤلف برای کتابی که به موضوع خاص «حجاب» میپردازد، نهایت خوش سلیقگی است؛ چرا که این میراث مهم پیشینیان که همه شئون زندگی ایرانیان مسلمان را چون حلقهای مهم به هم پیوند میدهد و با خون دلها و نثار جانها از نسلی به نسل بعد رسیده است، به تعبیر مقام معظم رهبری واجبی «شرعی و سیاسی» است، که باید به عنوان یکی از حیاتیترین شاخصههای جامعه اسلامی بر پیشانی کشور بدرخشد.
روایت داستانهای مختلف کشف حجاب رضاخانی
وی با اشاره به اینکه کتاب «شبحی در پشتبام» متشکل از ده داستان نیمه بلند است که به اتفاقات دوره پهلوی اول و ماجرای کشف حجاب رضاخانی میپردازد، گفت: هر یک از این ده داستان که از زاویهای متفاوت از دیگری روایت شده است. بسیاری از این اتفاقات داستانی اگرچه روایتگر احوالات مردمان ایران صد سال پیش است؛ اما به جهاتی با شرایط کنونی کشور قرابت قابل توجهی داشته و از نظر موضوعی گویی دقیقاً مبحث مهم سالهای آغازین قرن چهاردهم ایران مهمترین مبحث اعتقادی سالهای نخست قرن پانزدهم هجری شمسی شده است.
وی افزود: موضوع «حجاب» در کتاب شبحی در پشتبام دربردارنده تفاوتی مهم در موقعیت تاریخی و سیاسی و جایگاه کاملاً متضاد حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی در رویارویی با این مبحث است؛ اما کتاب در اشاره به دغدغه مردمان معتقد ایران اسلامی و حیا و عفت میراثداران سبک زندگی فاطمی، زمان نمیشناسد و حرفی از جنس اعتقادی فراتر از زمان و مکان را در گوش مخاطب خود زمزمه میکند.
مدیر تولید انتشارات بهنشر گفت: در این اثر برای «زن» به عنوان عنصر اصلی پیشبرنده داستانهای این مجموعه، الگویی از حجاب و عفاف ترسیم میشود که متعلق به زمان وقوع داستان نیست و خواننده در مواجهه با کنشهای محیطی جامعه همچنان خود را در مبارزهای سخت همچون زنان با اراده و صبور دوره کشف حجاب رضاخان میبیند.
سیمریز افزود: داستان گوشوارههای خونی، شبحی در پشت بام، گریه کردن ممنوع، آقای صابریِ روضه خوان، شاه زورگو، دلتنگ زیارت، مادر جان نباید بمیرد و … از جمله داستانهای این اثر هستند که روایتگر داستانهایی در فضای کوچه و بازار و مقابله آژانها با حجاب زنها و روضهخوانی مردها، فرمان کشف حجاب، ورود بدون حجاب خانواده سلطنتی به حرم حضرت معصومه (س)، مروری بر جایگاه روحانیت در مبارزه با قانون کشف حجاب داشته، دزدیدن منبر مساجد توسط حکومت برای از بین بردن فضای وعظ و روضهخوانی میپردازد و در حقیقت از اوج جهالت و رذالت رژیم پهلوی برای مبارزه کور و بی نتیجه با اعتقادات مردم سخن به میان میآورد.
وی گفت: این داستانها حلقه وار به هم متصلند و گویی نویسنده برای تجسم فضای وقوع قصه اصلی کشف حجاب دوربینش را مدام روی شانه انداخته و از موقعیتی به موقعیت دیگر منتقل میکند تا این واقعه را از زوایای مختلف، پیش روی مخاطب خود قرار دهد.
این کتاب در ۱۵۶ صفحه، قطع رقعی، شمارگان دو هزار نسخه و قیمت ۷۰ هزار تومان عرضه شده است.
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