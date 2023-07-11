به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با مجوز معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ترم تابستانی مجازی سال ۱۴۰۲ را برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌ کند.

دانشجویان برای ثبت نام می‌ توانند تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به نشانی https://smums.ac.ir مراجعه کنند.

پس از ثبت نام دانشجویان، دوره و بارگذاری محتواهای آموزشی از ۲۶ تیرماه آغاز می شود و دوره آموزشی ۲۳ مردادماه به پایان می رسد. آزمون های پایان ترم به صورت حضوری در اواخر مرداد و نیمه اول شهریور ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

ترم تابستانی برای دانشجویان رشته‌ های دکتری عمومی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی با دو اولویت برگزار می‌ شود.

این اولویت‌ ها عبارتند از: دانشجویان شاهد و ایثارگر با سهمیه‌ های مشخص شده و با دریافت معرفی‌ نامه رسمی از ستاد شاهد و ایثارگر محل تحصیل و سایر دانشجویان رشته‌ های علوم پزشکی با رعایت ضوابط آموزشی و پرداخت شهریه ترم‌تابستانی و ارائه معرفی‌ نامه از اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه محل تحصیل برای ثبت‌ نام امکان‌پذیر است.

کلاس‌های ترم تابستانی در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار خواهد شد. ۱۵۹ درس برای دانشجویان سراسر کشور و ۸ درس به زبان انگلیسی برای دانشجیان بین الملل ارائه می شود.