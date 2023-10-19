دانشگاه علوم پزشکی هوشمند بیش از ۲۲ هزار نفر آزمون برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، آزمون های پایان ترم تابستانی ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی هوشمند درقالب ۱۶۷ عنوان درس با مشارکت ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور برگزار شد.

این آزمون ها در بازه زمانی انتهای شهریور تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ در سامانه فرادید به صورت همزمان و حضوری با تعداد ۲۲ هزار و ۶۷۸ نفر آزمون برای دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری،مامایی و پیراپزشکی برگزار شده است.

همچنین آزمون های عملی گروه علوم تشریح و جنین شناسی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت حضوری در حال برگزاری است.