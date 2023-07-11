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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

براساس تفاهم‌نامه همکاری مشترک؛

بازی‌های اسلامی ساخت ایران به مسلمانان مقیم معرفی می‌شوند

بازی‌های اسلامی ساخت ایران به مسلمانان مقیم معرفی می‌شوند

براساس تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ایران و روسیه بازی‌های اسلامی ساخت ایران به مسلمانان مقیم روسیه معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مرکز اسلامی مسکو تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند که این تفاهم‌نامه در ادامه برنامه‌های این بنیاد با حضور در رویداد هفته فرهنگی ایران در روسیه، میان حجت‌الاسلام مهدی بخت‌آور رئیس مرکز اسلامی مسکو و سجاد مقدم مدیر بخش بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به امضا رسید.

همکاری در حوزه ترویج سواد بازی‌های رایانه‌ای در روسیه بخصوص در میان خانواده‌ها و جوانان مسلمان، همکاری در حوزه معرفی بازی‌های اسلامی ساخت ایران به مخاطبان روسی بخصوص مسلمانان مقیم این کشور و همکاری در حوزه آموزش بازی‌سازی به علاقه‌مندان روسی بخصوص مسلمانان از جمله محورهای مورد توافق در این تفاهم‌نامه است.

کد مطلب 5833547

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