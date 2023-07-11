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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷

فرمانده انتظامی استان سمنان:

قاتل شاهرودی دستگیر شد/ اراذل پارک شقایق سمنان در چنگ قانون

قاتل شاهرودی دستگیر شد/ اراذل پارک شقایق سمنان در چنگ قانون

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری قاتل ۲۴ ساله شاهرودی خبر داد و گفت: این فرد یکی از هم روستائیان خود را به قتل رسانده بود که با همکاری مردم با پلیس، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در جمع خبرنگاران همزمان با صبح سه شنبه و به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی سمنان، از دستگیری یک قاتل در شاهرود خبر داد و ابراز کرد: این فرد ۲۴ ساله چندی قبل یکی از هم روستاییان خود را به قتل رسانده بود.

وی با بیان اینکه این قاتل با همکاری مردم با پلیس دستگیر شد، افزود: این فرد مرد ۵۷ ساله‌ای را مضروب کرده بود که به دلیل خون‌ریزی زیاد متأسفانه وی در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود درگذشت.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه تحقیقات از همان لحظه اول برای دستگیری قاتل آغاز و حتی یکی از همدستان وی نیز دستگیر شد، ابراز داشت: قاتل اصلی این پرونده با همکاری مردم با پلیس امروز سه شنبه دستگیر و به قتل به دلیل اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.

موقوفه‌ای گفت: پرونده این فرد به همراه ادله و مستندات برای بررسی قضائی به دادگستری ارجاع شده است.

وی همچنین با بیان اینکه در پی اعلام یک مورد درگیری در پارک شقایق سمنان که منجر به جراحت و آسیب دیدگی سه تن از شهروندان سمنانی شده بود، با توجه به حساسیت موضوع، بررسی آن و تلاش برای شناسایی ضاربان در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: مأموران انتظامی با فعال کردن منابع و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت اراذل و اوباش شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: هر دو فرد مظنون در یکی از پارک‌های جنوب شهر سمنان در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند و در بازجویی‌های پلیس هر دو نفر به شرب خمر، عربده کشی و قمه کشی برای شهروندان در ملأ عام اعتراف کردند.

کد مطلب 5833570

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