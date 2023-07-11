قیمت سکه و طلا ۲۰ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۹ تیر سال ۱۴۰۲ با کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. البته دوشنبه هفته گذشته قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.

همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۸.۱۰۰.۰۰۰ ۵.۵۶۹.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۵.۱۹۴.۰۰۰ ۲.۶۶۹.۰۰۰ نیم سکه ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۰۳۷.۰۰۰ ربع سکه ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۶۶۶.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۲۹۸.۰۰۰ ۳.۵۲۶.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۳۴۰.۰۰۰ ۲۴ عیار ۳.۱۲۰.۰۰۰ طلای دست دوم ۲.۳۰۹.۰۰۰ مثقال طلا ۱۰.۱۴۱.۰۰۰ انس طلا ۱۹۳۳ دلار و ۲۴ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۳۳ دلار و ۲۴ سنت است.