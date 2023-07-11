قیمت سکه و طلا ۲۰ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۹ تیر سال ۱۴۰۲ با کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. البته دوشنبه هفته گذشته قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.
همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۸.۱۰۰.۰۰۰
|۵.۵۶۹.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۵.۱۹۴.۰۰۰
|۲.۶۶۹.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۵.۳۰۰.۰۰۰
|۴.۰۳۷.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۳۰۰.۰۰۰
|۴.۶۶۶.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۲۹۸.۰۰۰
|۳.۵۲۶.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۳۴۰.۰۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۱۲۰.۰۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۳۰۹.۰۰۰
|مثقال طلا
|۱۰.۱۴۱.۰۰۰
|انس طلا
|۱۹۳۳ دلار و ۲۴ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۳۳ دلار و ۲۴ سنت است.
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