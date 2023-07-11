دیدار تیم ملی بسکتبال ایران با روسیه قبل از حضور در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران شهریورماه امسال در مسابقات جام جهانی شرکت می‌کند و در گروه هفتم با تیم‌های برزیل، ساحل عاج و اسپانیا همگروه است. این بازی‌ها به میزبانی سه کشور ژاپن، فیلیپین و اندونزی برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران با هدایت «هاکان دمیر» مربی ترکیه‌ای قرار است قبل از حضور در جام جهانی دیدارهای تدارکاتی را انجام بدهد.

فدراسیون بسکتبال روسیه خبر داد تیم ملی این کشور در شهر پرم دو مسابقه دوستانه با ایران در پیش خواهد داشت.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تیم بسکتبال ایران روزهای ۱۶ و ۱۸ مرداد در روسیه به مصاف این کشور خواهد رفت.

پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، تیم ملی بسکتبال زنان و مردان روسیه از سوی فدراسیون جهانی بسکتبال از حضور در مسابقات بین المللی و تحت پوشش فیبا محروم شدند.