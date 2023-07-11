دوره آموزشی«مدرسه تئاتر شبستان» در بندرعباس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه نخستین دوره آموزشی مدرسه تئاتر شبستان، صبح سه شنبه با حضور چهرههای برجسته و نام آشنای تئاتر و سینمای کشور و هنرمندان عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان در هنرستان هنرهای زیبا در بندرعباس برگزار شد.
این دوره آموزشی از امروز به مدت دو روز در رشتههای بازیگری، کارگردانی تئاتر، نمایشنامه نویسی و تئاتر کاغذی برگزار میشود.
سید حسین فدایی در رشته نمایشنامه نویسی، حسین عالم بخش در رشته کارگردانی، فرهاد بشارتی، ابوالفضل همراه و سیروس کهوری نژاد در رشته بازیگری پسران، آرزو افشار و مریم کاظم در رشته بازیگری دختران و ساغر لطفی نژاد در رشته تئاتر کاغذی در این دوره تدریس میکنند.
«مدرسه تئاتر شبستان» با هدف تقویت هنر نمایش در مساجد به همت ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و با دعوت از چهرههای ارزشی، فرهیخته و نام آشنای تئاتر و سینمای ایران در قالب کارگاههای آموزشی دو روزه برگزار میشود.
گفتنی است، آئین اختتامیه دوره آموزشی مدرسه تئاتر شبستان، عصر روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه در بندرعباس برگزار میشود.
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