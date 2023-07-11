میزگرد تخصصی بین المللی عفاف و حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، پویا حاجی وند با گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، اظهار کرد: میزگرد تخصصی بین المللی «زن، زندگی، آزادگی» در راستای گرامیداشت هفته عفاف و حجاب و همچنین با هدف تبیین و بررسی مسائل مختلف اجتماعی مربوط به حوزه زنان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور سخنرانان و فعالان فرهنگی بین المللی در هفته عفاف و حجاب در استان اردبیل خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته توسط هسته بین الملل بسیج دانشجویی استان اردبیل در هفته عفاف و حجاب سخنرانان و فعالان فرهنگی بین المللی از کشورهای ایران، برزیل، روسیه، ترکیه و گرجستان در استان اردبیل حضور خواهند داشت که برنامه‌های مختلفی با همکاری نهادها، ارگان‌ها و مجموعه‌های فرهنگی مرتبط اجرا خواهد شد.

دبیر هسته بین الملل بسیج دانشجویی استان اردبیل تصریح کرد: میزگرد تخصصی بین المللی با موضوع «زن، زندگی، آزادگی» همراه با پرسش و پاسخ با حضور خانم فاطمه شجاعی کارشناس زنان و خانواده برنامه جهان آرا و همچنین کارشناسان بین المللی از کشورهای برزیل، روسیه، ترکیه و گرجستان روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ در سالن شهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود.

حاجی وند ادامه داد: همچنین با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان نشست صمیمی دانشجویان خواهر دانشگاه علوم پزشکی با کارشناسان و فعالان فرهنگی بین المللی از کشورهای برزیل و روسیه نیز روز چهارشنبه در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اهتمام مقام معظم رهبری در خصوص تعامل و ارتباط دانشجویان جهان اسلام، بیان کرد: با همکاری نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با عرصه بین المللی در استان اردبیل می‌توانیم در تعامل با دانشجویان و فعالان فرهنگی بین المللی برنامه‌ها و حرکت‌های گوناگون عظیم در دانشگاه‌های استان اجرا کنیم.