قصور و کاستی در حوزه عفاف و حجاب تبعات زیادی برای جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در متن پیام سردار رادان به هشتمین همایش چادرهای آسمانی، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدای بزرگ را بسی سپاسگزارم که توفیق برگزاری چنین نشست معنوی پرشکوه و پراهمیتی را نصیب همه ما نمود است بی هیچ شک و گمانی اینگونه نشست‌ها و همایش‌ها نقش سترگ و بی بدیلی در بسط و گسترش معنا و معنویت، عظمت و کرامت و عفت و فضیلت، در جامعه دینی و فضیلت جوی ما دارد.

خواهران و برادرانم حضور یکایک شما را به این همایش معنوی گرامی می‌دارم و فرصت را غنی می‌شمارم تا در محضر شما بزرگواران، و در پیوند و ارتباط با این نشست باشکوه، نکاتی را به اجمال و اختصار یادآور شوم.

یک: من بر این باورم که پدیده‌های اجتماعی پیوندی ارگانیک با یکدیگر دارند و تغییر، و یا آسیب و کاستی در هر یک از آنها بلادرنگ می‌تواند بر دیگر پدیده‌های حیات جمعی جامعه تأثیر بگذارد و آن را دستخوش تغییر، و چه بسا بدکار کردی پ، قرار دهد.

عفت و پوشش نیز صرف نظر از وجه درخشان و معنوی و دینی، آن پدیده‌ای است اجتماعی و لاجرم قصور و کاستی در آن می‌تواند تبعات و پیامدهای ریز و درشتی برای جامعه و افراد آن داشته باشد.

به همین سبب برای حفظ و تقویت سلامت اجتماعی جامعه و فرو غلتیدن آن در دام کژروی‌ها و کژ کارکردی‌ها باید، با بهره گیری از روش‌های پاکیزه و بهداشتی، از تبدیل شدن این پدیده به آسیب جلوگیری کنیم.

دو: عفاف و پوشش از جنس فضیلت مندی اخلاقی است. این فضیلت، شانه به شانه دیگر فضائل اخلاقی و اجتماعی، سهم نمایان و برجسته ای در قوام و دوام سلامت اخلاقی جامعه و تعالی کرامت انسانی یکایک اعضای آن اعم از زن و مرد، دارد.

این دو خصیصه ممتاز ساز جامعه ایران یعنی سلامت اخلاقی و کرامت انسانی همواره در ذهن و ضمیر بیدار و آگاه مردمان این سرزمین، از جایگاه ممتازی برخوردار بوده است.

به همین خاطر آنان در تاریخ حیات اجتماعی و زیست جمعی خویش همواره حریم پوشش را پر حرمت نگریسته‌اند و از آن در برابر نااهلان و فضیلت ستیزان، به گونه‌ای شایسته و اخلاقی محافظت و مراقبت کرده‌اند.

سه: داده‌های برگرفته از پژوهش‌ها و حقایق حاصل از مشاهدات و رصد جامعه نشان از آن دارد که اینک قاطبه مردمان کشور، درست همانند ادوار تاریخی گذشته عفت و پوشش و اخلاق را ارج می‌نهند و برای حفظ آن ساعیانه جد و جهد می‌کند. و ما، در فراجا بر خود می‌بالیم که پلیس چنین شهروندان نیکو سیرت و فضیلتی هستیم و با یاری و همدلی و همسویی، آنان برای بسط و گسترش امنیت و آرامش و آسایش همگان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

یقین داریم که تراز امنیت اجتماعی جامعه در همه ابعاد و حیطه‌های آن، پیوسته رو به فزونی می‌نهد و عوامل مخل امنیت ذهنی و عینی، به سرعت از میان رانده می‌شوند.

چهار همه ما به عنوان کسانی که در برابر جامعه خود احساس مسئولیت و تعهد می‌نمائیم و به سلامت اجتماعی و معنوی و رفتاری می‌اندیشیم باید بیش از، گفتار با رفتار و مشی و منش خود، قدم در راه بهبود و تعالی جامعه بگذاریم: با کنش و رفتار مناسب و خردورزانه و پخته، و البته سعه صدر و صبوری و مدارا است که می‌توان رفتارها را اصلاح کرد و منش‌ها را بهبود بخشید از آن گذشته همه ما آنگاه که از کلام و کلمه خود برای تأثیر نهادن بر دیگران بهره می‌گیریم باید مراقب باشیم که کلاممان سرشار از جدل احسن باشد و مملو از ادله و براهین محکم و خدشه ناپذیر. مطمئن باشید اگر رفتارمان نیکو و پسندیده باشد و گفتارمان مملو از سخن نیکو، آنگاه به سادگی می‌توانیم توانیم «مکارم اخلاق را در جامعه بسط و گسترش دهیم و رذائل را یک به یک از میان برانیم.

یادمان باشد همانگونه که رهبر معزز انقلاب فرموده‌اند جامعه ما نیازمند همدلی و انسجام و امنیت است و همه ما باید برای تحقق این سه از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

پنج یقین دارم راه و مقصدی که ما با راهبری و رهبری اندیشمندانه رهبر فرزانه‌مان در پیش گرفته‌ایم، ما را به سعادت اخروی و خوشبختی دنیوی رهنمون خواهد گشت. از همین، روی به کمک هم مسیر خویش را با صلابت و اقتدار پیش خواهیم رفت و کژی‌ها و کاستی‌ها و آسیب‌های حداقلی را با امید و تلاش حداکثری از میان خواهیم راند و جامعه را مهیای ظهور ناجی عالم بشریت، حضرت قائم (عج) خواهیم کرد.

والسلام علیکم و رحمه الله

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

احمد رضا رادان