اجرای فاز اول طرح تسهیل سفرهای اعتباری در ۳ شهر گردشگری

مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از طرح تسهیل سفرهای اعتباری خبر داد و گفت: این طرح در استان یزد به صورت پایلوت اجرا شد و فاز اول آن نیز در شهرهای شیراز، کرمان مشهد در حال اجراست.

وی با بیان اینکه این تسهیلات مبلغ مشخصی ندارد و به هر میزانی است که هزینه سفر انجام شود گفت: در این طرح قراردادهایی با دستگاه‌های دولتی بسته می‌شود و کارکنان می‌توانند در قالب یک پلتفرمی که توسط شرکت‌های گردشگری خدمات می‌دهد، هتل یا اجزای سفرشان را خریداری کنند و با ارائه گواهی کسر از حقوق به صورت اعتباری از حسابشان کسر شود.

فاطمی افزود: تأسیسات گردشگری در این پلتفرم به صورت اعتباری بدون نیاز به وام قرار می‌گیرند. در واقع همان پلتفرم وام می‌دهد. امیدواریم این طرح به شهرهای دیگر و غیر از فصل تابستان تسری پیدا کند.

وی ادامه داد: حمل و نقل تأثیر زیادی در سفر دارد و کمبود صندلی در مسیرها موازنه سفر را بهم می‌زند ما پیشنهادهایی را به دولت ارائه کردیم که در قالب آن فعالان گردشگری می‌توانند واردات حمل و نقل ریلی از جمله واگن‌های خودکش را داشته باشند که هم لوکوموتیو و هم واگن دارد. سرمایه گذاران آماده خرید آن هستند این نوع واگن‌های خودکش در ایران تولید نمی‌شود ما به دنبال مجوز هستیم تا زیرساخت‌های حمل و نقل را با کمک راه آهن حل کنیم.

فاطمی همچنین درباره مذاکرات دیگری که در ستاد هماهنگی خدمات سفرهای تابستانی انجام شده گفت: طرح مدیریت و تنظیم بازار همه ساله توسط سازمان تعزیرات انجام می‌شود در این راستا اداره کل نظارت بر خدمات گردشگری نیز بحث نظارت بر نرخ‌ها را دارد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواد مطرح شده طرح تسهیل سفر با خودروهای خانواده محور است یکی از مشکلات استفاده از این خودروها محدودیت در تردد آنهاست. این خودروها می‌بایست برای دریافت مجوز تردد از کارخانه‌های سازنده تاییدیه می‌گرفتند. همچنین نمی‌توانستند بیمه شوند. تسهیل تردد خودروهای خارجی نیز از موارد مطرح شده دیگر است. دستورالعمل اجرایی حل این مشکلات ابلاغ شده و جلساتی را با نیروی انتظامی در این باره داشته ایم.