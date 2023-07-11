انتقال آب به ملاشیه اهواز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای آخرین وضعیت طرح آبرسانی به منطقه ملاشیه اهواز را تشریح کرد و افزود: برای رفع مشکل تأمین آب آشامیدنی به این منطقه زنجیره‌ای از کارها در دستور کار قرار دارد که یکی از آن‌ها طرح ضربتی اجرای خطوط آبرسان است.

مدیر طرح آبرسانی شرکت آب و فاضلاب خوزستان با بیان اینکه این کارها در سه جز شامل ۲ خط ۳۱۵ میلیمتر و یک خط ۲۰۰ میلیمتر انجام شده است، افزود: اجرای این کار کافی نبود و باید کارهایی برای تأمین آب پایدار انجام می‌شد.

کریمی در ادامه جمعیت منطقه ملاشیه را حدود ۶۰ هزار نفر با نیاز آبی ۳۱۲ لیتر بر ثانیه معادل ۲۷ هزار متر مکعب در شبانه روز با احتساب ضریب حداکثر مصرف روزانه اعلام کرد و ادامه داد: به همین دلیل علاوه بر طرح ضربتی باید سطح تأمین آب مصرفی نیز افزایش یابد تا میزان تولید آب آشامیدنی با میزان مصرف متناسب شود.

وی اضافه کرد: در این رابطه در ایستگاه پمپاژ برداشت خام تأسیسات گروه ملی با اضافه کردن یک دستگاه پمپ ۹۰ کیلووات با ظرفیت تولید و برداشت یک هزار متر مکعب آب در ساعت با دستور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان خریداری و روز گذشته به محل تأسیسات گروه ملی انتقال یافت و نهایتاً تا بعدازظهر امروز نصب و راه اندازی آن انجام خواهد شد.

مدیر طرح آبرسانی شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: با اضافه شدن این پمپ به تأسیسات آبرسانی گروه ملی علاوه بر تضمین تأمین آب آشامیدنی منطقه ملاشیه، سبب استمرار فعالیت تأسیسات آبرسانی، افزایش تأمین آب، انتقال و پایداری آب منطقه خواهد شد.

وی یکی دیگر از کارهای مهم در دستور کار آب و فاضلاب خوزستان را اجرای خط راهبردی انتقال ۱۴۰۰ میلیمتر برای تأمین آب مناطق غربی و جنوب غربی اهواز عنوان کرد و گفت: این طرح در مرحله مناقصه است و تا ۲ هفته آینده پیمانکار طرح انتخاب خواهد شد و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

کریمی تصریح کرد: با اجرای این طرح، نیاز آبی مناطق یاد شده به ویژه عین دو، سیاحی و ملاشیه به میزان ۱.۴ متر مکعب بر ثانیه افزایش خواهد یافت و شاهد پایداری آب و پایان بحران آبی خواهیم بود.