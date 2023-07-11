مشکل دفن غیر اصولی زباله در دهدشت برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت تقوی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: تولید روزانه زباله در دهدشت به ۵٠ تا ۷٠ تن رسیده و تحقق دفن اصولی در سایت از موارد مورد تاکید ما است.

وی با بیان اینکه به علت کمبود ماشین آلات برای دفن اصولی زباله‌ها، عده‌ای اقدام به سوزاندن زباله‌ها می‌کنند، ابراز کرد: این موضوع سلامت مردم را به خطر انداخته است.

تقوی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم تا با اجاره یک دستگاه «بولدوزر» به صورت موقت مشکل دفن غیر اصولی زباله‌های شهر دهدشت را برطرف کنیم، اظهار کرد: در آینده نزدیک نیز مشاوری برای دفن اصولی و کاهش خطرات این جایگاه به کار گرفته خواهد شد.

سرپرست شهرداری دهدشت گفت: در صورتی که دستگاه‌های متولی، مسئولان استانی و کشوری حمایت کنند یک دستگاه «بولدوزر یا لودر» به شهرداری دهدشت اختصاص داده شود، برای همیشه این مشکل برطرف می‌شود.