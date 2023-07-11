صلح و سازش بین ۲ عشیره در اهواز به حرمت دهه ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در این خصوص اظهار کرد: چهار ماه پیش درگیری و نزاعی در اهواز بین ۲ عشیره رخ می‌دهد که منجر به مجروح شدن خانمی شده و این حادثه باعث تشدید اختلافات فی‌مابین آنان می‌شود.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان افزود: به منظور رفع کدورت‌ها بین این ۲ عشیره، اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر در راستای اصلاح ذات البین به پرونده ورود کرده و اقدامات لازم را برای حل و فصل موضوع انجام داد.

وی بیان کرد: اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر چندین جلسه بین بزرگان ۲ عشیره را برگزار کرد که در نتیجه این ۲ عشیره با تاسی به مولای متقیان حضرت امام علی (ع) و ایام الله دهه مبارک ولایت با هم مصالحه و این پرونده با صلح و سازش مختومه شد.

حجت الاسلام امانت بهبهانی گفت: یکی از مهمترین شاخص فاخر و عامل اصلی گسترش و ترویج فرهنگ صلح و سازش بین مردم خوزستان، ولایی بودن این مردم و همچنین اعتقاد راسخ و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام است که همواره در اکثر پرونده‌ها اختلاف بین آنان، با تاسی به یکی از ائمه اطهار منتهی به صلح و سازش می‌شود.