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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

۴.۵ کیلومتر از مسیر کاهش ترافیک یاسوج در هفته دولت افتتاح می‌شود

۴.۵ کیلومتر از مسیر کاهش ترافیک یاسوج در هفته دولت افتتاح می‌شود

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: فازهای دوم و سوم بلوار شهدای اقتدار با هدف کاهش ترافیک ورودی یاسوج در هفته دولت افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان بویراحمد با اشاره به اجرای پروژه‌های ترافیکی در شهر یاسوج اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مردم شهر یاسوج به طور مستمر مطرح می‌کنند، ترافیک در ساعات مختلف روز است.

وی افزود: در سه مقطع صبح، ظهر و بعدازظهر، شهروندان با حدود یک و نیم تا دو ساعت ترافیک شدید مواجه هستند و برای رفع این مشکل، جلسات متعددی در کارگروه زیربنایی، شورای برنامه‌ریزی و با حضور شهرداری و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در همین راستا چند پروژه مهم تعریف شد تا با تکمیل آنها بخشی از گره‌های ترافیکی شهر برطرف و زمان شهروندان که یکی از سرمایه‌های مهم مردم است، حفظ شود.

رحمانی با اشاره به پروژه بلوار شهدای اقتدار گفت: این پروژه در مجموع حدود چهار و نیم کیلومتر طول دارد که فاز نخست آن به طول یک هزار و ۸۰۰ متر پیش از این افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: فاز دوم این پروژه به طول ۸۰۰ متر به طور کامل اجرا شده و فاز سوم نیز به طول حدود یک هزار و ۵۰۰ متر، بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رحمانی عنوان کرد: عملیات اجرایی فاز سوم با سرعت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده تکمیل شود تا فازهای دوم و سوم بلوار شهدای اقتدار در هفته دولت مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

وی گفت: تکمیل این مسیر می‌تواند بخش قابل توجهی از ترافیک ورودی شهر یاسوج را مدیریت کرده و موجب تسهیل تردد شهروندان شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از بهره‌برداری خیابان پیرچوپان در هفته دولت خبر داد و افزود: این پروژه در دو قطعه به طول مجموع یک هزار و ۲۰۰ متر اجرا شده و برای تملک اراضی آن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

رحمانی پروژه اتصال جاده دهنو از طریق پل ابتدای دنا را از دیگر طرح‌های عمرانی شهر یاسوج عنوان کرد و گفت: این پروژه نیز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل عملیات اجرایی، در روزهای آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی اعتبار اجرای این پروژه را بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: طرح‌های دیگری نیز در شهر یاسوج و سایر نقاط استان در هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهند شد.

کد مطلب 6922271

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