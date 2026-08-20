به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان بویراحمد با اشاره به اجرای پروژه‌های ترافیکی در شهر یاسوج اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مردم شهر یاسوج به طور مستمر مطرح می‌کنند، ترافیک در ساعات مختلف روز است.

وی افزود: در سه مقطع صبح، ظهر و بعدازظهر، شهروندان با حدود یک و نیم تا دو ساعت ترافیک شدید مواجه هستند و برای رفع این مشکل، جلسات متعددی در کارگروه زیربنایی، شورای برنامه‌ریزی و با حضور شهرداری و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در همین راستا چند پروژه مهم تعریف شد تا با تکمیل آنها بخشی از گره‌های ترافیکی شهر برطرف و زمان شهروندان که یکی از سرمایه‌های مهم مردم است، حفظ شود.

رحمانی با اشاره به پروژه بلوار شهدای اقتدار گفت: این پروژه در مجموع حدود چهار و نیم کیلومتر طول دارد که فاز نخست آن به طول یک هزار و ۸۰۰ متر پیش از این افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: فاز دوم این پروژه به طول ۸۰۰ متر به طور کامل اجرا شده و فاز سوم نیز به طول حدود یک هزار و ۵۰۰ متر، بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رحمانی عنوان کرد: عملیات اجرایی فاز سوم با سرعت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده تکمیل شود تا فازهای دوم و سوم بلوار شهدای اقتدار در هفته دولت مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

وی گفت: تکمیل این مسیر می‌تواند بخش قابل توجهی از ترافیک ورودی شهر یاسوج را مدیریت کرده و موجب تسهیل تردد شهروندان شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از بهره‌برداری خیابان پیرچوپان در هفته دولت خبر داد و افزود: این پروژه در دو قطعه به طول مجموع یک هزار و ۲۰۰ متر اجرا شده و برای تملک اراضی آن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

رحمانی پروژه اتصال جاده دهنو از طریق پل ابتدای دنا را از دیگر طرح‌های عمرانی شهر یاسوج عنوان کرد و گفت: این پروژه نیز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل عملیات اجرایی، در روزهای آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی اعتبار اجرای این پروژه را بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: طرح‌های دیگری نیز در شهر یاسوج و سایر نقاط استان در هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهند شد.