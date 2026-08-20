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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

رقابت ۵۳ هزار داوطلب کنکور در سیستان و بلوچستان

رقابت ۵۳ هزار داوطلب کنکور در سیستان و بلوچستان

زاهدان- معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۵۳ هزار داوطلب کنکور سراسری در سیستان و بلوچستان در ۳۳ حوزه امتحانی و ۲۱ شهرستان برای ورود به دانشگاه‌های کشور به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی ظهر پنجشنبه در بازدید از یکی از مراکز برگزاری کنکور در شهر زاهدان، با اشاره به برگزاری آزمون گروه علوم تجربی در استان اظهار کرد: حدود پنج درصد داوطلبان کنکور سراسری کشور از سیستان و بلوچستان هستند که ۶۶ درصد آنان را بانوان و ۳۴ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: از مجموع داوطلبان استان، حدود ۵۰ درصد در گروه علوم انسانی، ۲۱ درصد در گروه علوم تجربی، ۱۱ درصد در گروه هنر و حدود چهار درصد در گروه ریاضی و فنی شرکت کرده‌اند.

واحدی با اشاره به اهمیت انتخاب رشته پس از برگزاری آزمون، گفت: موفقیت داوطلبان علاوه بر نتیجه آزمون، به انتخاب رشته و تصمیم‌گیری درست برای ادامه تحصیل نیز بستگی دارد.

برگزاری کنکور سراسری امسال به دلیل شرایط کشور با تغییر زمان همراه شد که برخی داوطلبان نسبت به این تأخیر ابراز نارضایتی کردند.

کد مطلب 6922270

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