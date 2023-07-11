شرایط مناسب برای فعالیت دستگاه تعلیم و تربیت در کشور فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح سه شنبه در آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره نوجوان سالم در بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش و رسالت مهمی در عرصه تعلیم و تربیت بر عهده دارد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ایجاد زمینه مناسب برای تعالی دستگاه تعلیم و تربیت را یک وظیفه مهم دانست و بیان کرد: دولت و مجلس برای تحقق رسالتهای آموزش و پرورش با جدیت پای کار است.
جمیری با اشاره به تلاشهای دشمنان برای ایجاد ناکامی در عرصه علمی کشور خاطرنشان کرد: دشمن با دسیسههای گوناگون در تلاش برای ایجاد مانع در شکوفایی استعدادهای دانشآموزان است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی به رسالت سنگین فرهنگیان و آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: همه باید تلاش کنیم که این رسالت به خوبی انجام شود.
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