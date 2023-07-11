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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۴

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

نابودی هویت اسلامی جامعه از برنامه‌های دشمن است

نابودی هویت اسلامی جامعه از برنامه‌های دشمن است

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: نابودی جامعه اسلامی از برنامه‌های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی ظهر سه شنبه در هشتمین همایش چادرهای آسمانی در خراسان جنوبی با بیان اینکه مسئله عفاف و حجاب یک موضوع فکری در عین حال یک مسئله عقلانی است، افزود: عفاف و حجاب در وحی و قرآن کریم جایگاه خود را داشته و در مسائل اجتماعی و میدانی مرتبط با مسائل بشری است.

وی با بیان اینکه تمام هستی دارای قانون است، افزود: قوانین جامعه برای هر فرد میلیون‌ها امتیاز دارد اما توجهی به آن ندارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه رعایت عفاف و حجاب یک قانون شرعی، فکری و عقلانی است، افزود: عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی جایگاه قانونی دارد.

لزوم برخورد با قانون شکن‌ها

آیت الله عبادی بیان کرد: کسی قانون را قبول ندارد قانون هم او را قبول نمی‌کند و آدم‌های نادانی هستند و در این باب چندین کتاب می‌توان نوشت.

وی با بیان اینکه که در کشورهای ارباب‌های این افراد به کسی اجازه نمی‌دهند خلاف قانون عمل کنند، افزود: قانون مقدس است اما با وجود این همه امتیازات و امکانات قانونی که برخوردار هستیم، برخی قانون را قبول ندارند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه برخی افراد در سخن و عمل تناقض گویی دارند و به اصلاح دموکراسی غربی هستند، گفت: ذخایر صهیونیست‌ها در ایران کسانی هستند که برنامه‌های آنان را دنبال می‌کنند و باید پاسخگو باشند و امیدواریم مسئولان در همه رده‌ها پاسخ متناسب بدهند و جواب آنان به گوش دشمن برسد.

وی با اشاره به مسئله حقوقی عفاف و حجاب، بیان کرد: هر کسی دارای حریم خصوصی و عمومی بوده و حریم عمومی به این معنا است که حقوق دیگران هم دیده می‌شود و مربوط به یک شخص نیست.

نابودی هویت اسلامی جامعه از برنامه‌های دشمن است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی برخی افراد با دانش کم خود، مسائل و قوانین را درست متوجه نمی‌شوند، اظهار کرد: نیاز است به این افراد اطلاع رسانی شود چراکه در مسیر دشمن هستند.

وی با بیان اینکه مسئله این است که می‌خواهند عفاف و حجاب را از بین ببرند و هویت جامعه را به باد دهند که یک برنامه استعماری است، گفت: در طراحی‌ها و جهت تسلط، استعمار می‌خواهد که یک کشور پیشرفته اسلامی را همچون آندلس به عقب اندازد و این برنامه مشخصی است که توسط استکبار غربی در تمام کشورهای اسلامی اجرا می‌شود.

آیت الله عبادی در پایان بیان کرد: نیروی انتظامی امین و با اقتدار جمهوری اسلامی یک مجموعه‌ای ساخته است که از نظر منطقی و قدرت میدانی حرفی برای گفتن دارد و امروز کشور در دست مردم است.

کد مطلب 5833807

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