به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی ظهر سه شنبه در هشتمین همایش چادرهای آسمانی در خراسان جنوبی با بیان اینکه مسئله عفاف و حجاب یک موضوع فکری در عین حال یک مسئله عقلانی است، افزود: عفاف و حجاب در وحی و قرآن کریم جایگاه خود را داشته و در مسائل اجتماعی و میدانی مرتبط با مسائل بشری است.

وی با بیان اینکه تمام هستی دارای قانون است، افزود: قوانین جامعه برای هر فرد میلیون‌ها امتیاز دارد اما توجهی به آن ندارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه رعایت عفاف و حجاب یک قانون شرعی، فکری و عقلانی است، افزود: عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی جایگاه قانونی دارد.

‌لزوم برخورد با قانون شکن‌ها

آیت الله عبادی بیان کرد: کسی قانون را قبول ندارد قانون هم او را قبول نمی‌کند و آدم‌های نادانی هستند و در این باب چندین کتاب می‌توان نوشت.

وی با بیان اینکه که در کشورهای ارباب‌های این افراد به کسی اجازه نمی‌دهند خلاف قانون عمل کنند، افزود: قانون مقدس است اما با وجود این همه امتیازات و امکانات قانونی که برخوردار هستیم، برخی قانون را قبول ندارند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه برخی افراد در سخن و عمل تناقض گویی دارند و به اصلاح دموکراسی غربی هستند، گفت: ذخایر صهیونیست‌ها در ایران کسانی هستند که برنامه‌های آنان را دنبال می‌کنند و باید پاسخگو باشند و امیدواریم مسئولان در همه رده‌ها پاسخ متناسب بدهند و جواب آنان به گوش دشمن برسد.

وی با اشاره به مسئله حقوقی عفاف و حجاب، بیان کرد: هر کسی دارای حریم خصوصی و عمومی بوده و حریم عمومی به این معنا است که حقوق دیگران هم دیده می‌شود و مربوط به یک شخص نیست.

نابودی هویت اسلامی جامعه از برنامه‌های دشمن است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی برخی افراد با دانش کم خود، مسائل و قوانین را درست متوجه نمی‌شوند، اظهار کرد: نیاز است به این افراد اطلاع رسانی شود چراکه در مسیر دشمن هستند.

وی با بیان اینکه مسئله این است که می‌خواهند عفاف و حجاب را از بین ببرند و هویت جامعه را به باد دهند که یک برنامه استعماری است، گفت: در طراحی‌ها و جهت تسلط، استعمار می‌خواهد که یک کشور پیشرفته اسلامی را همچون آندلس به عقب اندازد و این برنامه مشخصی است که توسط استکبار غربی در تمام کشورهای اسلامی اجرا می‌شود.

آیت الله عبادی در پایان بیان کرد: نیروی انتظامی امین و با اقتدار جمهوری اسلامی یک مجموعه‌ای ساخته است که از نظر منطقی و قدرت میدانی حرفی برای گفتن دارد و امروز کشور در دست مردم است.