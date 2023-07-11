بانوان مجاهدان امر به معروف و نهی از منکر در جنگ ترکیبی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن شجاعی نسب ظهر سه شنبه در هشتمین همایش چادرهای آسمانی در خراسان جنوبی بیان کرد: ۲۱ تیر ماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب را گرامی داشته و این روز را فرصت مغتنمی برای پرداختن به موضوعات مرتبط به حوزه عفاف و حجاب می دانیم.

وی با بیان اینکه فرماندهی انتظامی کشور همراه سایر سازمان ها و نهاد ها در کنار مأموریت های متعدد دیگر در چهار حوزه معابر، اماکن، فضای مجازی و صنوف ورود کرده است، افزود: در این زمینه اقداماتی به صورت خاص از فروردین ماه سال جاری شروع شده و به بخشی از دغدغه مندان این حوزه پاسخ و عملکرد مناسبی را ارائه شده است.

سرهنگ شجاعی نسب با بیان اینکه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، مجاهدان حریم امامت و ولایت، سرداران بزرگ، آزادگان و مدافعان ارزش ها همه در سایه حیاء و عفت متولد شده و زندگی کرده اند، گفت: جنگ ترکیبی دشمن شروع شده و امروز بانوان، رزمندگان و مجاهدان امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حجاب و عفاف هستند.

وی اظهار کرد: آنان که امروز دایه دفاع از حقوق زنان را با شعار زن، زندگی، آزادی داده اند، نه به دنبال حقوق زنان و نه به دنبال حقوق جوامع بوده بلکه به دنبال تأمین مطامع خودشان هستند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: رزمندگان مدافع و همه دغدغه مندان این فضای عفیفانه و امر به معروف در راستای یک جامعه انقلابی و جهادی باید تمام سعی و تلاش خودشان را در این مسیر انجام دهند تا دامان پاک مادران و فضای معنوی و ارزشی کشور حفظ شود.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از ۳۵ نفر از نمونه ها و فعالان حوزه عفاف و حجاب سازمان های دولتی و مردم نهاد قدردانی شد.