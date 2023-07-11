به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال، فرشید طاهری درباره آخرین وضعیت جذب بازیکن توسط باشگاه استقلال در نقل و انتقالات تابستانی گفت: بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال با شکایت بازیکنان طلبکار از این باشگاه و از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال بسته شده است و ارتباطی به شکایت سازمان لیگ فوتبال ایران از باشگاه استقلال ندارد زیرا این پرونده هنوز در حال بررسی است و رأی قطعی در مورد آن صادر نشده است.
با رای کمیته تعیین وضعیت؛
دلیل بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال مشخص شد
پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال با رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به دلیل بدهی به بازیکنان مسدود شده است.
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