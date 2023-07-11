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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۷

طهرانچی:

دانشگاه آزاد تلاش دارد تا قرآن را به عنوان نقشه راه خود ترسیم کند

دانشگاه آزاد تلاش دارد تا قرآن را به عنوان نقشه راه خود ترسیم کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشمندان، مکتب‌های تمدنی و دانشگاه‌ها باید قرآن را نقشه راه خود قرار دهند و دانشگاه آزاد اسلامی تلاش دارد تا قرآن را به عنوان نقشه راه خود ترسیم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مراسم اختتامیه مرحله کشوری بیست و هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن و عترت (بخش شفاهی) با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد شریفانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولان در واحد قزوین برگزار شد.

دکتر طهرانچی در این مراسم گفت: از اینکه در جمع شرکت کنندگان مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارم، به خود می‌بالم و افتخار می‌کنم. همچنین از مسئولان برگزاری این رویداد باشکوه در استان قزوین تقدیر و تشکر دارم.

وی افزود: موضوع قرآن جدی تر، اساسی‌تر و بنیادی‌تر از آن است که فقط صرفاً این کتاب الهی را حفظ و یا با صوت بخوانیم، بلکه باید این مفهوم را درک کنیم که قرآن کریم حقیقتی انکارناپذیر است و بالاتر از قرآن حقیقتی در جهان وجود ندارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه قرآن کریم دریچه هدایت و رسیدن به سعادت بشریت است، اظهار کرد: اگر قرآن کریم اینگونه نبود، بلاشک دنیای غرب با همه جاذبه‌های مادی به ستیز با قرآن نمی‌آمد و اهانت به قرآن، نشان از درماندگی و ناتوانی غرب نسبت به اثرات ماندگار معجزه الهی است. غربی ها همانند ساحران زمتن فرعون به جنگ با قرآن آمده‌اند و این امر نشان از ترس و بیمناکی بسیار جدی جهان غرب از اثرگذاری قرآن کریم در زندگی انسان‌ها است.

طهرانچی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دریچه ورود به قرآن داشتن ایمان بوده و اگر به این باور نرسیم که قرآن کریم از سوی خداوند نازل شده و کلام الهی است، نمی‌توانیم به خوبی مفاهیم آن را درک کنیم و مورد هدایت قرار بگیریم.

وی ادامه داد: قرآن کریم از سوی جبرئیل امین به پیامبر اکرم (ص) نازل شد و ایشان به عنوان امانت‌دار راستین، کلام خدا را برای جهانیان ابلاغ کرد.

طهرانچی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: در کنار ایمان به آیات قرآنی، تعقل و تدبر بر این کتاب الهی سفارش و تاکید شده است. مومنان و متقین با شنیدن آیات قرآن دلهایشان به تسخیر درآمده و به لرزه در می‌آید و همچنین باعث به حرکت درآمدن اندیشه، تعقل و تفکر شان شده و به سمت هدایت خداوند می شوند.

وی افزود: در مرحله اول، ایمان و باور به قرآن کریم مهم است و در مرحله بعد خود قرآن باعث افزایش و تزاید ایمان الهی انسان‌ها می‌شود و این امر از ویژگی‌های بارز قرآن کریم است. اگر عقل را مصدر علم بگیریم و مصدر تعقل را قلب بدانیم، بین ایمان و علم در انسان مومن یک رابطه تلازم وجود دارد و انسان اطمینان و اندیشه پیدا می‌کند و به مرحله‌ای می‌رسد که حرکتش صحیح است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آیات دیگر قرآن کریم گفت: خداوند خالق و عالم کل شی است، یعنی در کنار خالق بودن، مقام ربوبیت نیز دارد و آن چیزی که باعث هدایت می‌شود درک این دو موضوع است.

طهرانچی سپس با اشاره به واقعه غدیر و جایگاه حضرت امام علی علیه السلام یادآور شد: ایشان به عنوان یک انسان کامل جلوه‌ای از خالق و رب العالمین است.

وی خاطرنشان کرد: دانشمندان، مکتب‌های تمدنی و دانشگاه‌ها باید قرآن را نقشه راه خود قرار دهند. در موضوعات تربیتی، علمی، اعتقادی و فرهنگی باید از قرآن بهره‌گیری کرد. متاسفانه در نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها توجه لازم به قرآن صورت نگرفته و دانشگاه آزاد اسلامی تلاش دارد تا قرآن را به عنوان نقشه راه خود ترسیم کند.

طهرانچی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم دانشگاه‌های ما اسلامی شود و فرامین امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را اطاعت کرده باشیم، باید بین علم و ایمان که همان قرآن و عترت است، ارتباط مناسبی ایجاد کنیم. باید بدانیم قرآن کریم آنچه را برای هدایت انسان‌ها لازم است، بیان و عرضه کرده است به همین دلیل غرب با همه پیشرفت در علم و فناوری چون نسبت به عالم غیب اعتقادی ندارد، دچار نابودی خواهد شد.

وی یادآور شد: اگر در غرب، قرآن می‌سوزانند به این دلیل است که نسبت به برهان قرآن ذلیل و ناتوانند و قادر به جواب دادن به قرآن نیستند.چون قرآن چراغی پرنور و راهگشای انسان‌ها است و اگر چارچوب اندیشه‌ها و افکار ما در مسیر قرآن قرار گیرد؛ مطمئنا دانشگاه‌های ما اسلامی می‌شود.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم از نفرات برگزیده و برتر بخش استادان، کارکنان و دانشجویان و در رشته های قرائت، حفظ و ترتیل با اهدای لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 5833905

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