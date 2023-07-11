دانشگاه آزاد تلاش دارد تا قرآن را به عنوان نقشه راه خود ترسیم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مراسم اختتامیه مرحله کشوری بیست و هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن و عترت (بخش شفاهی) با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد شریفانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولان در واحد قزوین برگزار شد.
دکتر طهرانچی در این مراسم گفت: از اینکه در جمع شرکت کنندگان مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارم، به خود میبالم و افتخار میکنم. همچنین از مسئولان برگزاری این رویداد باشکوه در استان قزوین تقدیر و تشکر دارم.
وی افزود: موضوع قرآن جدی تر، اساسیتر و بنیادیتر از آن است که فقط صرفاً این کتاب الهی را حفظ و یا با صوت بخوانیم، بلکه باید این مفهوم را درک کنیم که قرآن کریم حقیقتی انکارناپذیر است و بالاتر از قرآن حقیقتی در جهان وجود ندارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه قرآن کریم دریچه هدایت و رسیدن به سعادت بشریت است، اظهار کرد: اگر قرآن کریم اینگونه نبود، بلاشک دنیای غرب با همه جاذبههای مادی به ستیز با قرآن نمیآمد و اهانت به قرآن، نشان از درماندگی و ناتوانی غرب نسبت به اثرات ماندگار معجزه الهی است. غربی ها همانند ساحران زمتن فرعون به جنگ با قرآن آمدهاند و این امر نشان از ترس و بیمناکی بسیار جدی جهان غرب از اثرگذاری قرآن کریم در زندگی انسانها است.
طهرانچی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دریچه ورود به قرآن داشتن ایمان بوده و اگر به این باور نرسیم که قرآن کریم از سوی خداوند نازل شده و کلام الهی است، نمیتوانیم به خوبی مفاهیم آن را درک کنیم و مورد هدایت قرار بگیریم.
وی ادامه داد: قرآن کریم از سوی جبرئیل امین به پیامبر اکرم (ص) نازل شد و ایشان به عنوان امانتدار راستین، کلام خدا را برای جهانیان ابلاغ کرد.
طهرانچی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: در کنار ایمان به آیات قرآنی، تعقل و تدبر بر این کتاب الهی سفارش و تاکید شده است. مومنان و متقین با شنیدن آیات قرآن دلهایشان به تسخیر درآمده و به لرزه در میآید و همچنین باعث به حرکت درآمدن اندیشه، تعقل و تفکر شان شده و به سمت هدایت خداوند می شوند.
وی افزود: در مرحله اول، ایمان و باور به قرآن کریم مهم است و در مرحله بعد خود قرآن باعث افزایش و تزاید ایمان الهی انسانها میشود و این امر از ویژگیهای بارز قرآن کریم است. اگر عقل را مصدر علم بگیریم و مصدر تعقل را قلب بدانیم، بین ایمان و علم در انسان مومن یک رابطه تلازم وجود دارد و انسان اطمینان و اندیشه پیدا میکند و به مرحلهای میرسد که حرکتش صحیح است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آیات دیگر قرآن کریم گفت: خداوند خالق و عالم کل شی است، یعنی در کنار خالق بودن، مقام ربوبیت نیز دارد و آن چیزی که باعث هدایت میشود درک این دو موضوع است.
طهرانچی سپس با اشاره به واقعه غدیر و جایگاه حضرت امام علی علیه السلام یادآور شد: ایشان به عنوان یک انسان کامل جلوهای از خالق و رب العالمین است.
وی خاطرنشان کرد: دانشمندان، مکتبهای تمدنی و دانشگاهها باید قرآن را نقشه راه خود قرار دهند. در موضوعات تربیتی، علمی، اعتقادی و فرهنگی باید از قرآن بهرهگیری کرد. متاسفانه در نهاد آموزش و پرورش و دانشگاهها توجه لازم به قرآن صورت نگرفته و دانشگاه آزاد اسلامی تلاش دارد تا قرآن را به عنوان نقشه راه خود ترسیم کند.
طهرانچی تاکید کرد: اگر میخواهیم دانشگاههای ما اسلامی شود و فرامین امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را اطاعت کرده باشیم، باید بین علم و ایمان که همان قرآن و عترت است، ارتباط مناسبی ایجاد کنیم. باید بدانیم قرآن کریم آنچه را برای هدایت انسانها لازم است، بیان و عرضه کرده است به همین دلیل غرب با همه پیشرفت در علم و فناوری چون نسبت به عالم غیب اعتقادی ندارد، دچار نابودی خواهد شد.
وی یادآور شد: اگر در غرب، قرآن میسوزانند به این دلیل است که نسبت به برهان قرآن ذلیل و ناتوانند و قادر به جواب دادن به قرآن نیستند.چون قرآن چراغی پرنور و راهگشای انسانها است و اگر چارچوب اندیشهها و افکار ما در مسیر قرآن قرار گیرد؛ مطمئنا دانشگاههای ما اسلامی میشود.
لازم به ذکر است در پایان این مراسم از نفرات برگزیده و برتر بخش استادان، کارکنان و دانشجویان و در رشته های قرائت، حفظ و ترتیل با اهدای لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد.
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