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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد؛

انهدام باند قاچاق موبایل مسروقه به خارج کشور در مشهد

انهدام باند قاچاق موبایل مسروقه به خارج کشور در مشهد

مشهد- فرمانده انتظامی مشهد گفت: اعضای باند قاچاق تلفن همراه مسروقه به خارج از کشور در مشهد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: اعضای باند حرفه‌ای و سازمان یافته قاچاق تلفن‌های همراه سرقتی به خارج از کشور با تلاش کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی مشهد دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در راستای رصدهای اطلاعاتی پلیس آگاهی مشهد، سرنخ‌هایی از فعالیت دو عضو یک باند حرفه‌ای مال‌خری و قاچاق تلفن‌های همراه مسروقه از شهر مشهد به مرزهای شرقی کشور به دست آمد.

فرمانده انتظامی مشهد اضافه کرد: مأموران اداره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی پس از کار گسترده اطلاعاتی، مخفیگاه اعضای این باند را در محدوده بلوار مصلی ردزنی و پس از جمع‌آوری ادله و مستندات کافی، با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند و مخفیگاه اعضای این باند را محاصره کردند.

وی گفت: در این عملیات غافلگیرانه و ضربتی پلیس، دو نفر از متهمان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها، ۱۴۶ دستگاه انواع تلفن هوشمند سرقتی کشف شد.

نگهبان خاطرنشان کرد: متهمان ۲۳ و ۲۴ ساله هر دو تبعه خارجی هستند و در بازجویی‌های فنی کارآگاهان پلیس آگاهی به خرید گوشی‌های سرقتی به مبالغی بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون ریال از مردی جوان در محدوده ۱۰۰ متری مشهد اعتراف کردند و مشخص شد این افراد در تدارک قاچاق گوشی‌های سرقتی از طریق مرزهای شرقی کشور بودند که قبل از قاچاق محموله به دام افتادند.

وی با اشاره به دستگیری عضو سوم این باند، اضافه کرد: این متهم نیز به خرید گوشی‌های مسروقه از چند سارق جوان در مناطق حاشیه شهر مشهد اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی مشهد با بیان این‌که تحقیقات برای دستگیری افراد سارق و دیگر اعضای این باند سازمان یافته ادامه دارد، یادآور شد: تحرکات سارقان و افرادی که باعث ناامنی و سلب آسایش عمومی می‌شوند، به صورت شبانه روزی رصد و با آنان برخورد می‌شود.

کد مطلب 5833930

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