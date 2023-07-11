به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «اسم رمز (مجموعه داستان اغتشاشات ۱۴۰۱)» امروز سه‌شنبه ۲۰ تیر در آستانه روز عفاف و حجاب توسط مؤسسه فرهنگی هنری آفاق مدیا و انتشارات شهید کاظمی در خبرگزاری فارس برگزار شد.

مراسم نفیسه زارعی نویسنده کتاب در ابتدای این‌مراسم گفت: ما در آفاق مدیا تصمیم گرفتیم روایت‌هایی از حوادث سال ۱۴۰۱ را جمع‌آوری کنیم. قالب اثر داستان‌های کوتاه امنیتی است. در این کتاب هشت داستان کوتاه که به ظاهر منفک هستند اما در باطن متصل هستند نوشته شده و در نهایت با شکست زمان روایی و بهره گیری از عناصر داستانی نوین پرداخت ادبی گردیده است.

نویسنده کتاب دوبنده خاکی با اشاره به اهمیت پژوهش در تألیف اینگونه آثار گفت: اگر پژوهش‌های میدانی ما و همینطور استفاده از عناصر نوجوان و جوان در جریان تولید این اثر نبود صرفاً مخاطب با یک داستان معمولی طرف بود تکیه ما در این کار بر پایه پژوهشگر و مدیریت مجموعه آفاق؛ آقای نقاشیان بود که در عرصه حضور داشتند.

وی افزود: با دریافت شکاف نسلی که بین نسل گذشته و نوجوان دهه هشتادی و نودی وجود داشت تصمیم گرفتیم با مشاوران نوجوان این اثر را پیش ببریم همچنین در این مسیر با تجربه افرادی که صاحب فن هستند و با نوجوانان در ارتباطند نیز ارتباط برقرار کردیم تا این شکاف کم‌تر شود و مورد توجه نسل امروز واقع شود.

زارعی در پاسخ به سؤالی پیرامون اینکه آیا این اثر دچار سیاست زدگی است یا خیر گفت: این اثر، اثری سیاسی نیست و ما سعی کردیم که دچار جناح‌بندی نشویم، چرا که اتفاق سال ۱۴۰۱ رویدادی سیاسی نبود بلکه حادثه‌ای حول محور رسانه و فرهنگ بود.

مردم در حوادث سال گذشته نشان دادند اهل کوفه نیستند

در این مراسم لاله افتخاری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز ضمن بیان اهمیت روایت در تاریخ تشیع و حادثه غدیر گفت: باید به اندازه توان‌مان وارد صحنه شویم و از تجربیات و دیده‌هایمان بگوییم و از این طریق نشان دهیم که دشمن چه می‌خواهد و دست به دست هم بدهیم تا همانند واقعه کربلا بتوانیم نقش آفرینی کنیم.

وی افزود: با رونمایی کتاب اسم رمز نشان دادیم که این بار بانوان از حوادث گذشته رمز گشایی کردند. عده‌ای با سوءاستفاده از عنوان زن و شعار زن، زندگی، آزادی، نه به بانوان رحم کردند و نه به آزادی و انسانیت. درحالی که مردم ما نشان دادند اهل کوفه نیستند و ولایت فقیه را تنها نمی‌گذارند هنوز مردم ما رعب و وحشتی که این دسته در جامعه به وجود آوردند را فراموش نکردند.

افتخاری ضمن تأکید بر اهمیت قدرت اثر فرهنگی در مواجهه با جنگ شناختی با اشاره به آثاری از قبیل اسم رمز گفت: باید پادزهری نسبت به این موضوع داشته باشیم تا اگر در آینده موجی از این دست به وجود آمد سریع بتوانیم به مقابله با آن برخیزیم.