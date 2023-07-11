میراث فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب دغدغه مند است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی جهانی امروز سه شنبه در دومین نشست سیاست گذاری عفاف و حجاب در اماکن تفریحی و تأسیسات گردشگری گیلان اظهار کرد: گیلان به جهت قابلیت‌های گردشگری از استان‌های گردشگر پذیر کشور است.

وی با اشاره به وجود ۲۷ موزه در گیلان افزود: ظرفیت‌های گردشگری گیلان در ابعاد مختلف منحصر به فرد است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با تاکید بر لزوم توجه به مقوله عفاف و حجاب در اماکن تفریحی و گردشگری بیان کرد: نگاه ایرانی و اسلامی به فعالیت‌های گردشگری در گیلان در اولویت قرار دارد.

جهانی با بیان اینکه برنامه‌های خوبی در حوزه تقویت عفاف و حجاب در حوزه گردشگری انجام شده است، گفت: برنامه‌های فرهنگی و ترویجی حوزه عفاف و حجاب در اماکن گردشگری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دغدغه در خصوص عفاف و حجاب در میراث فرهنگی وجود دارد، افزود: میراث فرهنگی خود را مُروج فرهنگ عفاف و حجاب می‌داند.