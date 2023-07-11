به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان صنایعدستی استان مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات تبصره ۱۸ به ۴۰۰ کارگاه فعال صنایعدستی و هنرهای سنتی استان لرستان پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: همچنین از محل تسهیلات تبصره ۱۶ نیز مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به ۵۰ واحد فعال این حوزه پرداخت شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با بیان اینکه حوزه صنایعدستی دارای مزیتهای عمدهای برای اشتغالزایی است، افزود: دارابودن سهم بالا در ایجاد اشتغال، هزینههای پایین تولید، تنوع تولیدات، عدم نیاز به زیرساختهای گسترده و عدم نیاز به حجم بالای سرمایهگذاری باعث میشود فرصتهای اشتغال در این حوزه بسیار مطلوب باشد و با حمایت از این بخش و فعالان این حوزهها به اشتغالزایی و تثبیت اشتغال موجود دستیافت.
حسنپور در خصوص چالشهای حوزه صنایعدستی استان نیز، بیان داشت: مشکلاتی مانند تعرفههای سنگین برای صادرکنندگان صنایعدستی و تبدیل ریال از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات صنایعدستی به نرخ ارز مرجع برای صنعتگران و هنرمندان این حوزه وجود دارد که امیدواریم با همکاری سایر دستگاهها بخشی از این چالشها برطرف شوند.
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