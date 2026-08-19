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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

۲۴ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی باجگیران هزینه شد

۲۴ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی باجگیران هزینه شد

قوچان- بخشدار باجگیران گفت: طی یک سال اخیر ۳۵ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در بخش باجگیران اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ضیایی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای ۳۵ پروژه عمرانی در بخش مرزی باجگیران اظهار کرد: برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده و پروژه‌ها در حوزه‌های آسفالت، زیرسازی، سنگفرش، جدول‌گذاری و توسعه معابر اجرا شده‌اند.

بخشدار باجگیران ادامه داد: در چهار روستای بخش باجگیران نیز عملیات آسفالت، زیرسازی و توسعه معابر انجام شده و حدود ۲۶ هزار مترمربع عملیات عمرانی در این روستاها اجرا شده است.

وی یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی بخش را اجرای طرح‌ گازرسانی عنوان کرد و گفت: طی یک سال اخیر پنج روستا از مزایای گاز بهره‌مند شده‌اند و هفت روستا و شهر باجگیران همچنان در انتظار تکمیل این طرح هستند.

اجرای روکش آسفالت محور باجگیران

ضیایی از اجرای روکش آسفالت محور باجگیران به طول ۱۰ کیلومتر خبر داد و افزود: این پروژه در مرحله قرارداد است و پیش‌بینی می‌کنیم طی دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.

بخشدار باجگیران همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک مجموعه بوم‌گردی در یکی از روستاهای بخش خبر داد و گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت حدود ۵۰۰ مترمربع ایجاد خواهد شد و توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های موجود منطقه از برنامه‌های مدیریت بخش است.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی در این بخش مرزی تصریح کرد: آب شرب، تکمیل گازرسانی، ارتباطات و آنتن‌دهی تلفن همراه، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و استفاده از ظرفیت مرز از مهم‌ترین مطالبات مردم منطقه است.

ضیایی افزود: در تعدادی از روستاها از جمله شیرزن، کلاته ملامحمد، کلاته حاج‌نصیر، امامقلی و چند روستای دیگر با مشکل کمبود آب مواجه هستیم و پیگیری برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار دارد.

بخشدار باجگیران گفت: تأمین آب وظیفه دستگاه متولی است و در این زمینه جلساتی با مسئولان آب و فاضلاب برگزار شده است همچنین در برخی مناطق نیز برای اجرای پروژه‌های آبرسانی نیازمند همراهی مردم و شوراها برای اقناع و جلوگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اقتصادی این مرز اظهار کرد: مرز یکی از ظرفیت‌های مهم منطقه است و باید زمینه‌ای فراهم شود که منافع حاصل از فعالیت‌های مرزی بیشتر به مردم بومی برسد.

ضیایی ادامه داد: نگهداشت جمعیت در مناطق مرزی یکی از عوامل مهم ارتقای امنیت مرزهاست و باید برای تأمین زیرساخت، خدمات و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان برنامه‌ریزی شود.

کد مطلب 6921836

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