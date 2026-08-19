به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ضیایی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای ۳۵ پروژه عمرانی در بخش مرزی باجگیران اظهار کرد: برای اجرای این پروژهها بیش از ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده و پروژهها در حوزههای آسفالت، زیرسازی، سنگفرش، جدولگذاری و توسعه معابر اجرا شدهاند.
بخشدار باجگیران ادامه داد: در چهار روستای بخش باجگیران نیز عملیات آسفالت، زیرسازی و توسعه معابر انجام شده و حدود ۲۶ هزار مترمربع عملیات عمرانی در این روستاها اجرا شده است.
وی یکی از پروژههای مهم زیرساختی بخش را اجرای طرح گازرسانی عنوان کرد و گفت: طی یک سال اخیر پنج روستا از مزایای گاز بهرهمند شدهاند و هفت روستا و شهر باجگیران همچنان در انتظار تکمیل این طرح هستند.
اجرای روکش آسفالت محور باجگیران
ضیایی از اجرای روکش آسفالت محور باجگیران به طول ۱۰ کیلومتر خبر داد و افزود: این پروژه در مرحله قرارداد است و پیشبینی میکنیم طی دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.
بخشدار باجگیران همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی یک مجموعه بومگردی در یکی از روستاهای بخش خبر داد و گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت حدود ۵۰۰ مترمربع ایجاد خواهد شد و توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیتهای موجود منطقه از برنامههای مدیریت بخش است.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی در این بخش مرزی تصریح کرد: آب شرب، تکمیل گازرسانی، ارتباطات و آنتندهی تلفن همراه، توسعه زیرساختهای گردشگری و استفاده از ظرفیت مرز از مهمترین مطالبات مردم منطقه است.
ضیایی افزود: در تعدادی از روستاها از جمله شیرزن، کلاته ملامحمد، کلاته حاجنصیر، امامقلی و چند روستای دیگر با مشکل کمبود آب مواجه هستیم و پیگیری برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار دارد.
بخشدار باجگیران گفت: تأمین آب وظیفه دستگاه متولی است و در این زمینه جلساتی با مسئولان آب و فاضلاب برگزار شده است همچنین در برخی مناطق نیز برای اجرای پروژههای آبرسانی نیازمند همراهی مردم و شوراها برای اقناع و جلوگیری از ایجاد تنشهای اجتماعی هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اقتصادی این مرز اظهار کرد: مرز یکی از ظرفیتهای مهم منطقه است و باید زمینهای فراهم شود که منافع حاصل از فعالیتهای مرزی بیشتر به مردم بومی برسد.
ضیایی ادامه داد: نگهداشت جمعیت در مناطق مرزی یکی از عوامل مهم ارتقای امنیت مرزهاست و باید برای تأمین زیرساخت، خدمات و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان برنامهریزی شود.
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